Đà Nẵng: Nhân viên ngân hàng cảnh giác, ngăn chặn vụ lừa đảo 230 triệu đồng

Ngày 6.12, bà Mai Thị Huyền (52 tuổi, ngụ tổ 13 P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) gửi thư cảm ơn Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Đà Nẵng và Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) đã giúp bà không bị lừa đảo.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 5.12, Công an P.Mỹ An nhận tin báo từ Phòng giao dịch địa chỉ 153 đường Ngũ hành Sơn (P.Mỹ An) đề nghị hỗ trợ khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo.

Lúc này, bà Mai Thị Huyền đến đăng ký dịch vụ Digibank. Tuy nhiên, nhân viên giao dịch nhận thấy khách hàng có các biểu hiện lạ như thái độ sợ sệt, trong lúc giao dịch liên tục ra ngoài nghe điện thoại.

Bà Mai Thị Huyền gửi thư cảm ơn nhân viên Phòng giao dịch Vietcombank Nam Đà Nẵng và công an phường ẢNH: NGUYỄN TÚ

Qua công tác đào tạo nghiệp vụ hỗ trợ khách hàng khi có dấu hiệu rủi ro, nhân viên phòng giao dịch cảnh giác, hỏi thêm thông tin, qua đó được biết bà Huyền bị một người liên lạc qua mạng xã hội Zalo với tên tài khoản Nguyễn Hữu Trung, đe dọa.

Cụ thể, người đe dọa tự xưng là cán bộ PC02 Công an TP.Đà Nẵng, yêu cầu bà Huyền chuyển 230 triệu đồng, nếu không sẽ "bị bắt giam".

Nhân viên ngân hàng tư vấn, giải thích, bà Huyền hiểu nhưng vẫn sợ hãi vì trước đó bị hù dọa bắt tạm giam. Do đó, nhân viên ngân hàng đề nghị và được Công an P.Mỹ An điều cán bộ, chiến sĩ đến phòng giao dịch.

Qua kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền về các thủ đoạn mạo danh công an để lừa đảo qua mạng, bà Huyền đã hiểu và ngưng giao dịch.