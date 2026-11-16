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    Đà Nẵng quy hoạch lại khu 'đất vàng' gần cầu Rồng làm công viên, bãi đỗ xe

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Đà Nẵng thống nhất hoán đổi, bố trí lại quỹ đất tại khu vực trụ sở VTV8 cũ trên đường Bạch Đằng, trong đó dành gần 6.300 m² để phát triển không gian công cộng, công viên cây xanh, giao thông và bãi đỗ xe ngầm.

    Ngày 16.11, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng cho biết để xử lý và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND thành phố Đà Nẵng đã triển khai phương án bố trí, sử dụng một số khu đất tại khu vực trung tâm thành phố, thuộc phường Hải Châu.

    Đáng chú ý, đối với khu đất tại số 250 - 252 - 254 Bạch Đằng và một phần diện tích khoảng 1.100 m² tại trụ sở Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên (VTV8 cũ, địa chỉ tại số 258 Bạch Đằng), thành phố thống nhất bố trí lại để đầu tư xây dựng trụ sở mới của VTV8.

    Đà Nẵng quy hoạch lại khu đất vàng VTV8 cũ, làm công viên, bãi đỗ xe ngầm - Ảnh 1.

    Đà Nẵng quy hoạch lại khu đất vàng VTV8 cũ với diện tích gần 6.300 m² làm công viên, bãi đỗ xe ngầm

    ẢNH: M.C

    Trong khi đó, phần diện tích còn lại khoảng 6.284,6 m² tại khu đất số 258 Bạch Đằng và khu đất số 270 Trần Phú (trụ sở UBND quận Hải Châu cũ) được định hướng sử dụng vào mục đích công cộng.

    Cụ thể, khu đất này  sẽ được nghiên cứu phục vụ các hạng mục giao thông ngầm, bãi đỗ xe ngầm, công viên cây xanh trên mặt đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

    Theo định hướng của thành phố, việc chuyển đổi công năng khu đất nhằm hình thành không gian đô thị hài hòa với công viên 2 đầu cầu Rồng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đồng thời tăng cường kết nối cảnh quan với sông Hàn. Qua đó, bổ sung không gian xanh, tiện ích công cộng tại khu vực trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị.

    Để triển khai chủ trương này, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Hải Châu và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất tại cơ sở số 258 Bạch Đằng; đồng thời phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai tại khu đất số 250, 252, 254 và phần đất số 258 Bạch Đằng theo quy định.

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