Đà Nẵng quyết liệt thu hồi tài sản tham nhũng, xử lý dự án kéo dài

Chiều 25.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả công tác thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phiên họp do ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì.

Đà Nẵng đã tháo gỡ gần 2.000 dự án, công trình vướng mắc

Theo báo cáo tại phiên họp, thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thường trực và các cơ quan tiến hành tố tụng trong xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực cơ bản được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ban Chỉ đạo yêu cầu đẩy nhanh quá trình tổ chức đấu giá sân vận động Chi Lăng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc trọng điểm; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, công tác rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ và tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy cũng được triển khai quyết liệt.

Đáng chú ý, đến nay, thành phố đã tháo gỡ được 1.985 trong tổng số 2.339 dự án, công trình gặp khó khăn, vướng mắc, đạt tỷ lệ hơn 84%. Hiện còn 354 dự án, công trình đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tập trung xử lý.

Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn trong công tác giám định, định giá tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi; kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tình hình xử lý các công trình, dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang biểu dương những kết quả mà các cơ quan tiến hành tố tụng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, góp phần bảo đảm tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đối với công tác xử lý các dự án chậm tiến độ và các cơ sở nhà, đất dôi dư, Ban Chỉ đạo đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, tập trung đôn đốc, theo dõi việc bàn giao, tiếp nhận và đưa vào sử dụng các cơ sở nhà, đất đã được giao hoặc điều chuyển. Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 28.10.2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Đẩy nhanh xử lý các công trình, dự án tồn đọng kéo dài

Riêng đối với việc bán đấu giá Khu phức hợp Thương mại - dịch vụ sân vận động Chi Lăng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất sau khi có kết quả đấu giá, đồng thời đẩy nhanh quá trình tổ chức đấu giá nhằm bảo đảm thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong công tác giám định, định giá tài sản; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và phấn đấu hoàn thành xử lý 3 vụ án, vụ việc trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu tại phiên họp ẢNH: NGỌC PHÚ

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với các vụ án thuộc diện theo dõi; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án, định giá, đấu giá và xử lý tài sản.

Ban Chỉ đạo cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống lãng phí; đẩy nhanh xử lý các công trình, dự án tồn đọng kéo dài và khẩn trương đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

"Phòng, chống lãng phí phải được xác định là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, là giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển thành phố; kiên quyết không để tài sản công, đất đai, công trình, dự án tiếp tục bị bỏ hoang, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả", ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra và kiến nghị kiểm toán; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.