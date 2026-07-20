Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đà Nẵng: Ra quân dẹp quán ‘mì tôm mực' tự phát, nhếch nhác tuyến đường ven biển

Huy Đạt
Huy Đạt
Sau thời gian dài tồn tại, nhiều quán 'mì tôm mực' tự phát, lấn chiếm vỉa hè đường ven biển Đà Nẵng bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Ngày 20.7, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, xử lý các quán "mì tôm mực" vi phạm trật tự đô thị trên tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp.

Đà Nẵng: Ra quân dẹp quán ‘mì tôm mực' tự phát, nhếch nhác tuyến biển du lịch- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường Sơn Trà ra quân xử lý hàng loạt quán "mì tôm mực" tự phát, lấn chiếm vỉa hè đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp

ẢNH: PHƯỜNG SƠN TRÀ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thời gian qua dọc tuyến đường ven biển Đà Nẵng xuất hiện nhiều hàng quán tự phát, chủ yếu kinh doanh "mì tôm mực", nước giải khát... dựng lều bạt tạm bợ, bàn ghế bày tràn lan trên vỉa hè và khu vực bãi biển du lịch.

Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, cản trở không gian công cộng... nhiều lần bị người dân, du khách phản ánh.

Đà Nẵng: Ra quân dẹp quán ‘mì tôm mực' tự phát, nhếch nhác tuyến biển du lịch- Ảnh 2.

Nhiều lều bạt tạm bợ, nhếch nhác gây mất mỹ quan trên tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp

ẢNH: PHƯỜNG SƠN TRÀ

Trong đợt ra quân, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ chèo SUP không đúng quy định, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy và khu vực bờ biển. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh "mì tôm mực" tự phát chấm dứt hoạt động tại những vị trí không được phép.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục ngay. Những trường hợp cố tình không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định nhằm từng bước lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, bảo đảm cảnh quan và vệ sinh môi trường trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Ra quân dẹp quán ‘mì tôm mực' tự phát, nhếch nhác tuyến biển du lịch- Ảnh 3.

Các quán tự phát dựng trên bãi đất trống ven biển Đà Nẵng bị yêu cầu tháo dỡ, chấm dứt hoạt động

ẢNH: PHƯỜNG SƠN TRÀ

Đại diện UBND phường Sơn Trà cho biết việc ra quân được triển khai quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm, kinh doanh trái phép trên tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp.

Thời gian tới, địa phương sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm trường hợp tái vi phạm, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách khi đến với bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng.

Tin liên quan

Đà Nẵng 'mạnh tay' với lấn chiếm vỉa hè, quy trách nhiệm về chủ tịch phường xã

Đà Nẵng 'mạnh tay' với lấn chiếm vỉa hè, quy trách nhiệm về chủ tịch phường xã

Không chỉ ra quân dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, UBND thành phố Đà Nẵng còn yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm trật tự đô thị, đồng thời quy rõ địa bàn nào để tái diễn kéo dài, thì chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Chèo SUP lấn chiếm vỉa hè biển Đà Nẵng Mì tôm mực

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận