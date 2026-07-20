Đà Nẵng: Ra quân dẹp quán ‘mì tôm mực' tự phát, nhếch nhác tuyến đường ven biển

Ngày 20.7, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, xử lý các quán "mì tôm mực" vi phạm trật tự đô thị trên tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp.

Lực lượng chức năng phường Sơn Trà ra quân xử lý hàng loạt quán "mì tôm mực" tự phát, lấn chiếm vỉa hè đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp ẢNH: PHƯỜNG SƠN TRÀ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thời gian qua dọc tuyến đường ven biển Đà Nẵng xuất hiện nhiều hàng quán tự phát, chủ yếu kinh doanh "mì tôm mực", nước giải khát... dựng lều bạt tạm bợ, bàn ghế bày tràn lan trên vỉa hè và khu vực bãi biển du lịch.

Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, cản trở không gian công cộng... nhiều lần bị người dân, du khách phản ánh.

Nhiều lều bạt tạm bợ, nhếch nhác gây mất mỹ quan trên tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp ẢNH: PHƯỜNG SƠN TRÀ

Trong đợt ra quân, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ chèo SUP không đúng quy định, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy và khu vực bờ biển. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh "mì tôm mực" tự phát chấm dứt hoạt động tại những vị trí không được phép.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục ngay. Những trường hợp cố tình không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định nhằm từng bước lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, bảo đảm cảnh quan và vệ sinh môi trường trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng.

Các quán tự phát dựng trên bãi đất trống ven biển Đà Nẵng bị yêu cầu tháo dỡ, chấm dứt hoạt động ẢNH: PHƯỜNG SƠN TRÀ

Đại diện UBND phường Sơn Trà cho biết việc ra quân được triển khai quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm, kinh doanh trái phép trên tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp.

Thời gian tới, địa phương sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm trường hợp tái vi phạm, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách khi đến với bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng.

