Dùng AI làm vé xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng để lừa du khách

Ngày 10.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa làm rõ nhóm nghi phạm lợi dụng nhu cầu mua vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 và đặt phòng lưu trú để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hiểu Phong và Lương Gia Tuấn tại cơ quan công an ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 9.7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an đã triệu tập Nguyễn Hiểu Phong (27 tuổi, ở Hải Phòng, tạm trú phường Liên Chiểu) và Lương Gia Tuấn (19 tuổi, ở phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) lên làm việc.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3.2026, do không có nghề nghiệp ổn định và muốn có tiền tiêu xài, 2 nghi phạm này đã bàn bạc, phân công vai trò thực hiện hành vi lừa đảo.

Các nghi phạm sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo để đăng bài thanh lý, bán vé xem DIFF 2026 và nhận đặt phòng khách sạn trên các hội nhóm du lịch Đà Nẵng, kèm các số điện thoại 0702951824, 0589077351 và 0922622174.

Khi có người liên hệ, nhóm này sử dụng công nghệ AI tạo vé điện tử, hóa đơn thanh toán và xác nhận đặt phòng giả nhằm tạo lòng tin. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các nghi phạm lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Nhóm nghi phạm dùng AI làm vé xem pháo hoa giả để lừa du khách hơn 100 triệu đồng ẢNH: Đ.X

Bước đầu, cơ quan công an xác định với chiêu dùng AI làm giả vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, 2 nghi phạm đã lừa đảo hơn 100 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách chỉ mua vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đặt phòng, đặt tour thông qua các kênh chính thức hoặc đơn vị uy tín; cảnh giác với các bài đăng bán vé, nhượng phòng giá rẻ bất thường trên mạng xã hội. Trước khi chuyển tiền, cần chủ động xác minh với khách sạn hoặc ban tổ chức; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin.

Những trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc là bị hại của vụ việc, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.