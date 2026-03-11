Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng sẽ có khu công nghiệp hơn 4.150 tỉ đồng

Mạnh Cường
11/03/2026 18:50 GMT+7

Một khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng 4.152 tỉ đồng dự kiến sẽ được khởi công tại phía nam TP.Đà Nẵng vào cuối tháng 3. Dự án được kỳ vọng trở thành động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp...

Chiều 11.3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức buổi làm việc với các sở, ban, ngành cùng chủ đầu tư để nghe báo cáo tình hình thực hiện và công tác chuẩn bị khởi công dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hoà.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Thành, Tổng giám đốc Công ty CP Khu công nghiệp và đô thị An An Hoà (chủ đầu tư dự án) cho biết khu công nghiệp có tổng diện tích hơn 435 ha, nằm trên địa bàn xã Tam Anh (TP.Đà Nẵng). Trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng 331 ha, đất cây xanh 65 ha và gần 40 ha dành cho hạ tầng kỹ thuật.

Vị trí sẽ xây dựng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hoà

Vị trí sẽ xây dựng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hoà

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 4.152 tỉ đồng, được triển khai theo 4 giai đoạn và chia thành 6 khu để thuận lợi cho công tác quản lý cũng như triển khai đầu tư theo từng phân kỳ.

Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với phân kỳ 1 với diện tích 27 ha đã hoàn thành. Chủ đầu tư đang tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ khởi công.

Dự án ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển công nghiệp của địa phương

Theo định hướng, dự án sẽ được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics tại khu vực phía nam TP.Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Trung Thành cho biết khi đi vào hoạt động, dự án là động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động cũng như đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách địa phương.

Ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (thư 3 từ phải qua)

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự kiến lễ khởi công dự án sẽ diễn ra vào ngày 24.3, hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng TP.Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2026).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển công nghiệp của địa phương cũng như sự phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm các điều kiện để dự án khởi công đúng kế hoạch.

Đà Nẵng sẽ có khu công nghiệp hơn 4.150 tỉ đồng- Ảnh 3.

Ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các sở, ngành và địa phương liên quan cũng được yêu cầu tăng cường hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Ông Phan Thái Bình khẳng định khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hoà được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam TP.Đà Nẵng.

Bình luận

