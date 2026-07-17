Đà Nẵng siết quy định tang lễ, cấm rải tiền, vàng mã khi đưa tang

Ngày 17.7, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản yêu cầu các địa phương trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và định hướng phát triển đô thị hiện đại.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, việc tổ chức tang lễ phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật; đồng thời xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, hạn chế các hình thức phô trương, lãng phí.

Đà Nẵng cấm rải tiền, vàng mã khi đưa tang, không mở nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ. Trong ảnh là nhà tang lễ Tam Kỳ (phường Tam Kỳ) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thành phố khuyến khích người dân lựa chọn hỏa táng nhằm tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường và phù hợp với định hướng phát triển đô thị văn minh.

Các địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về khai tử, khâm liệm, mai táng và hỏa táng; nghiêm cấm rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang. Đồng thời, vận động người dân tổ chức tang lễ gọn nhẹ, chỉ treo cờ tang tại nơi tổ chức lễ, không mở nhạc tang trước 6 giờ và sau 22 giờ, âm lượng không vượt quá mức cho phép.

UBND thành phố cũng khuyến khích các gia đình tổ chức nghi lễ phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và điều kiện thực tế. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ sẽ gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", được đưa vào hương ước, quy ước cộng đồng và là một trong những tiêu chí xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa".

Liên quan đến việc quàn ướp, khâm liệm thi hài, UBND thành phố cho biết từ năm 2018, Đà Nẵng đã ban hành hướng dẫn cụ thể về thời gian thực hiện.

Theo đó, với trường hợp tử vong do nguyên nhân thông thường, thời gian khâm liệm không quá 12 giờ nếu thi hài không được bảo quản lạnh và không quá 7 ngày nếu được bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2-4 độ C hoặc thấp hơn. Thời gian quàn không quá 48 giờ nếu không bảo quản lạnh và không quá 7 ngày nếu được bảo quản lạnh.

Đối với người tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc một số bệnh truyền nhiễm nhóm B thuộc diện cách ly bắt buộc, hoặc thi hài đã phân hủy, việc khâm liệm phải hoàn thành trong vòng 6 giờ kể từ thời điểm tử vong hoặc phát hiện thi hài. Thời gian quàn tối đa là 24 giờ đối với trường hợp tử vong do bệnh truyền nhiễm và không quá 12 giờ đối với thi hài được phát hiện đã phân hủy.