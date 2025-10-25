Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng 'siết' tình trạng lạm dụng hồ sơ giấy

Mạnh Cường
25/10/2025 13:39 GMT+7

TP.Đà Nẵng khuyến khích người dân phản ánh các trường hợp cơ quan hành chính còn yêu cầu nộp hồ sơ giấy không cần thiết.

Sáng 25.10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Đức Ấn, đã ký ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực; yêu cầu tăng cường xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường điện tử nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền thành phố.

Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nghiêm túc khắc phục tình trạng lạm dụng bản sao có chứng thực khi giải quyết thủ tục hành chính.

Đà Nẵng 'siết' yêu cầu nộp hồ sơ giấy, khuyến khích người dân phản ánh tình trạng lạm dụng giấy tờ

Cụ thể, chỉ được yêu cầu bản sao chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định rõ. Đối với các trường hợp chỉ yêu cầu bản sao thông thường, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với bản chính và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu.

Các cơ quan cũng được chỉ đạo ưu tiên tái sử dụng dữ liệu, tài liệu đã có trên môi trường điện tử. Đặc biệt, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại các giấy tờ đã được tích hợp trên CCCD gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID), trừ khi pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Để tăng cường sự giám sát, chỉ thị khuyến khích người dân phản ánh các trường hợp cơ quan hành chính còn yêu cầu hồ sơ giấy không cần thiết hoặc lạm dụng giấy tờ.

Về xử lý hồ sơ hành chính, TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% thủ tục, công việc giữa các cơ quan nhà nước phải được thực hiện trên môi trường điện tử, ưu tiên phương thức trực tuyến toàn trình để giảm tối đa hồ sơ giấy và hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Mọi hồ sơ đầu vào phải được số hóa và ký số ngay tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp đặc thù không thể số hóa; kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng phải được cấp và trả dưới dạng bản điện tử có ký số hợp lệ. Ngay cả với những trường hợp buộc phải cấp bản giấy, cơ quan giải quyết vẫn phải số hóa và ký số bản điện tử.

