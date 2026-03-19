Đà Nẵng số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia trong năm 2026

Chương trình hành động đặt ra định hướng phát triển văn hóa Đà Nẵng theo hướng hiện đại, giàu bản sắc; xây dựng con người Đà Nẵng nhân văn, sáng tạo, có chất lượng cuộc sống cao; tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từng bước thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các khu vực.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, TP.Đà Nẵng phấn đấu đạt trên 90% gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia học tập nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, giáo dục địa phương, văn hóa xứ Quảng, nghệ thuật, âm nhạc, di sản văn hóa và nghề thủ công truyền thống.

Cùng với đó, TP.Đà Nẵng phấn đấu tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hóa đạt 10%/năm; bảo vệ, phát huy 100% di sản phi vật thể thuộc danh mục di sản phi vật thể quốc gia; hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt trong năm 2026; bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách thành phố hằng năm cho văn hóa… Tầm nhìn đến năm 2045, TP.Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật - sáng tạo của khu vực miền Trung và cả nước, là thành phố di sản - sáng tạo - giàu bản sắc, điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, chương trình hành động đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: xây dựng hệ sinh thái văn hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa gắn với du lịch văn hóa; nghiên cứu mô hình khu, tổ hợp công nghiệp văn hóa sáng tạo; quy hoạch, đầu tư các thiết chế văn hóa có quy mô, xứng tầm (nhà hát lớn, trung tâm văn hóa, bảo tàng văn hóa xứ Quảng)…