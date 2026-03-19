Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đà Nẵng số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia trong năm 2026

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
19/03/2026 06:15 GMT+7

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa VN.

Chương trình hành động đặt ra định hướng phát triển văn hóa Đà Nẵng theo hướng hiện đại, giàu bản sắc; xây dựng con người Đà Nẵng nhân văn, sáng tạo, có chất lượng cuộc sống cao; tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từng bước thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các khu vực.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, TP.Đà Nẵng phấn đấu đạt trên 90% gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia học tập nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, giáo dục địa phương, văn hóa xứ Quảng, nghệ thuật, âm nhạc, di sản văn hóa và nghề thủ công truyền thống.

Cùng với đó, TP.Đà Nẵng phấn đấu tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hóa đạt 10%/năm; bảo vệ, phát huy 100% di sản phi vật thể thuộc danh mục di sản phi vật thể quốc gia; hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt trong năm 2026; bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách thành phố hằng năm cho văn hóa… Tầm nhìn đến năm 2045, TP.Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật - sáng tạo của khu vực miền Trung và cả nước, là thành phố di sản - sáng tạo - giàu bản sắc, điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, chương trình hành động đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: xây dựng hệ sinh thái văn hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa gắn với du lịch văn hóa; nghiên cứu mô hình khu, tổ hợp công nghiệp văn hóa sáng tạo; quy hoạch, đầu tư các thiết chế văn hóa có quy mô, xứng tầm (nhà hát lớn, trung tâm văn hóa, bảo tàng văn hóa xứ Quảng)…

Tin liên quan

'Mắt thần Đông Dương', hải đăng Sơn Trà vào logo một phường ở Đà Nẵng

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Di sản văn hóa thành phố di sản đổi mới sáng tạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận