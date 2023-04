Đà Nẵng: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nạn sử dụng bằng lái xe giả

Trước đó, chỉ trong hai tháng 2 và 3.2023, lực lượng CSGT các nơi đã phát hiện, xử lý đến 21 trường hợp sử dụng bằng lái xe giả.



Những trường hợp này được phát hiện trong quá trình tuần tra, chốt chặn kiểm soát của các tổ công tác thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước, Hòa Nhơn và Hòa Hải.

Đối với các trường hợp này, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an các quận, huyện thụ lý, điều tra khởi tố theo quy định của pháp luật.

Công an H.Hòa Vang khởi tố một tài xế trong tháng 3 về hành vi sử dụng giấy tờ giả VĂN TIẾN

Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết thêm, trong năm 2022, lực lượng đã thụ lý, điều tra và khởi tố 21 vụ với 24 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong 3 tháng đầu năm 2023, công an huyện này thụ lý 9 vụ làm giả giấy tờ, do lực lượng CSGT chuyển sang.

Trong đó, công an huyện đã khởi tố 2 vụ tài xế dùng bằng lái xe, đăng kiểm giả, bị phát hiện trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Các tài xế này vi phạm giao thông, đã bị công an các nơi khác tạm giữ bằng lái xe trước đó, nên đặt làm giả giấy tờ để tiếp tục hành nghề.

Ngoài bằng lái xe giả, còn có trường hợp làm giả các giấy tờ đăng kiểm. Đáng chú ý, các tài xế bị khởi tố còn sử dụng giấy tờ giả để điều khiển xe ô tô chở khách đường dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.