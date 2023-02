Đà Nẵng: Tàu cá chìm do va chạm tàu hàng, một ngư dân mất tích

Trước đó, lúc 22 giờ 40 phút ngày 7.2, Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) nhận tin báo từ ông Lê Văn Hên (42 tuổi, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 41464) về việc tàu của ông gặp nạn.



Đây là tàu cá hành nghề lưới kéo đơn, trên tàu có 2 ngư dân, ông Hên và anh Nguyễn Huy Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Tuy Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận). Tàu xuất bến lúc 9 giờ ngày 6.2 tại Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang.

Đến 21 giờ 30 phút ngày 7.2, tàu chạy vào Đà Nẵng để bán cá, khi đến gần phao số 0 (tọa độ 16,08 độ vĩ bắc, 108,12 độ kinh đông), thì xảy ra va chạm với tàu hàng Mai Dương 126.

Hậu quả, tàu cá bị phá nước ở vị trí cách Cảng Tiên Sa 1 hải lý về phía tây bắc, sau 10 phút thì chìm hẳn. Thuyền trưởng Lê Văn Hên được tàu cá BĐ 40455 hoạt động gần đó cứu nạn, đưa vào bờ.

Lực lượng biên phòng và ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn NGUYỄN TÚ

Tàu Mai Dương 126 tổ chức tìm kiếm ngư dân còn lại là Nguyễn Huy Hoàng nhưng chưa có kết quả.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, tàu hàng Mai Dương 126 có 9 thuyền viên của Công ty TNHH Hàng hải An Phúc (thôn An Trại, xã An Lư, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) do ông Lê Danh Tùng làm thuyền trưởng. Tại thời điểm xảy ra tai nạn hàng hải, tàu đang hành trình từ Vũng Tàu đi Đà Nẵng.

Nhận tin báo, các đơn vị cứu nạn hàng hải phát thông báo, huy động các tàu cá trong khu vực phối hợp tìm kiếm ngư dân Nguyễn Huy Hoàng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng điều động xuồng cao tốc MS50 BP 081502 với 10 cán bộ chiến sĩ đi tìm kiếm.

Sau khi được chăm sóc y tế, ông Hên được tàu cá QNg 92292 đưa ra hiện trường, tiếp tục tìm kiếm ngư dân. Theo thuyền trưởng Lê Văn Hên, nhiều khả năng ngư dân Nguyễn Huy Hoàng bị mắc kẹt trong ca bin của tàu chìm.

Do thời tiết không thuận lợi và đêm tối gây khó khăn nên lực lượng phối hợp tạm dừng tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Tàu Mai Dương 126 và tàu QNg 92292 neo đậu tại khu vực, dùng đèn pha công suất lớn quan sát.

Sáng 8.2, lực lượng phối hợp tiếp tục thuê thợ lặn, tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm để tìm kiếm ngư dân mất tích.