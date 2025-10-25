Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đà Nẵng tham vọng xây dựng hệ thống đường sắt đô thị hơn 200 km

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/10/2025 10:05 GMT+7

TP.Đà Nẵng đang đặt mục tiêu lớn khi phát triển mạng lưới đường sắt đô thị với 16 tuyến, tổng chiều dài hơn 204 km. Trong đó, có 2 tuyến MRT (tàu điện cao tốc), 11 tuyến LRT (đường sắt nhẹ) và 3 tuyến LRT du lịch.

Ngày 24.10, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội thảo chủ đề "Xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Đà Nẵng - Tầm nhìn, thách thức và giải pháp bền vững", tìm giải pháp đột phá cho hạ tầng giao thông đô thị của thành phố.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho hay, thành phố đang đặt mục tiêu lớn phát triển mạng lưới đường sắt đô thị. Kế hoạch đầu tư đến năm 2045 dự kiến bao gồm 16 tuyến với tổng chiều dài hơn 204 km. Trong đó, có 2 tuyến MRT (tàu điện cao tốc), 11 tuyến LRT (đường sắt nhẹ) và 3 tuyến LRT du lịch.

Đà Nẵng tham vọng xây dựng hệ thống đường sắt đô thị hơn 200 km- Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia hội thảo

ẢNH: NGỌC THƠM

Trong giai đoạn đầu, thành phố ưu tiên nghiên cứu 2 tuyến đường sắt đô thị chiến lược.

Cụ thể, tuyến nối sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai kết nối khu vực trung tâm Đà Nẵng với Hội An, đô thị vệ tinh Tam Kỳ và sân bay Chu Lai. Giai đoạn 1 (2025 - 2030) sẽ triển khai đoạn sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An; giai đoạn 2 (sau năm 2030) sẽ nối tiếp từ Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai.

Tuyến thứ 2 là tuyến nối từ nhà ga đường sắt tốc độ cao đến ga đường sắt đô thị trung tâm, kết nối khu vực ga đường sắt tốc độ cao quốc gia vào khu vực trung tâm thành phố, được thực hiện theo tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao quốc gia đoạn qua Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết thành phố đang trong giai đoạn chuyển mình hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Cùng với sự tăng trưởng, áp lực lên hệ thống giao thông đô thị ngày càng lớn. Tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và nhu cầu di chuyển ngày càng cao của người dân và du khách đang đặt ra những thách thức không nhỏ.

Để duy trì tốc độ phát triển và nâng cao chất lượng sống, TP.Đà Nẵng cần một bước đột phá trong hạ tầng giao thông. Giải pháp chiến lược tối ưu chính là xây dựng hệ thống đường sắt đô thị hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Đà Nẵng tham vọng xây dựng hệ thống đường sắt đô thị hơn 200 km- Ảnh 2.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo

ẢNH: NGỌC THƠM

"Đường sắt đô thị không chỉ là một dự án giao thông mà là công trình của tầm nhìn, thể hiện khát vọng đưa TP.Đà Nẵng vươn lên tầm khu vực, kết nối các khu vực chức năng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiến tạo một môi trường sống xanh - sạch - đẹp hơn cho thế hệ mai sau", ông Lê Quang Nam nhấn mạnh.

