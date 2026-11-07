Đà Nẵng thành lập Chi hội Y học thể thao, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Ngày 7.11, tại đại hội thành lập Chi hội Y học thể thao Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến sĩ Vũ Hồng Huy, Phó chủ tịch Thường trực Hội Y học thể thao Việt Nam, nhấn mạnh y học thể thao cần hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe vận động của nhiều nhóm đối tượng, từ vận động viên, học sinh, người lao động đến người cao tuổi.

Theo ông Vũ Hồng Huy, sự ra đời của Chi hội Y học thể thao Đà Nẵng là dấu mốc trong việc tập hợp đội ngũ làm công tác chuyên môn, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 ngày 9.9.2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tiến sĩ Vũ Hồng Huy, Phó chủ tịch Thường trực Hội Y học thể thao Việt Nam, phát biểu tại đại hội ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông cho rằng, thành phố Đà Nẵng có không gian phát triển rộng lớn, từ đô thị biển đến khu vực nông thôn, trung du và miền núi. Nhu cầu vận động, tập luyện và điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở mỗi địa bàn, mỗi nhóm dân cư cũng khác nhau. Vì vậy, hoạt động của chi hội cần xuất phát từ khảo sát thực tế, không áp dụng một chương trình tập luyện có sẵn cho mọi đối tượng.

"Y học thể thao sẽ có ý nghĩa hơn khi không chỉ giúp người dân tập luyện khoa học, đúng phương pháp, phục hồi, mà còn góp phần giúp con người hiểu cơ thể mình, vận động phù hợp, phòng ngừa chấn thương và duy trì chất lượng cuộc sống", tiến sĩ Vũ Hồng Huy nhấn mạnh.

Chú trọng tập luyện an toàn, phòng ngừa chấn thương

Từ định hướng đó, ông đề nghị chi hội tập trung xây dựng cộng đồng nghề nghiệp có năng lực hợp tác; giữ chuẩn mực khoa học và y đức; phát triển những mô hình hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc điểm địa phương.

Một số vấn đề có thể ưu tiên là vận động an toàn ở đô thị biển, phòng ngừa chấn thương trong thể thao học đường, hướng dẫn vận động phù hợp cho người lao động và người cao tuổi, đồng thời mở rộng hoạt động đến các địa bàn nông thôn, miền núi.

Tiến sĩ Vũ Hồng Huy cũng lưu ý chi hội cần gắn hoạt động chuyên môn với trách nhiệm xã hội, quan tâm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, gia đình chính sách.

Công bố quyết định thành lập Chi hội Y học thể thao thành phố Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Bầu Ban Chấp hành chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại đại hội, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Y học thể thao Việt Nam, đề nghị Ban Chấp hành Chi hội xây dựng chương trình hoạt động thiết thực, ưu tiên phổ biến kiến thức tập luyện an toàn, phòng ngừa chấn thương, hỗ trợ phục hồi vận động và chăm sóc sức khỏe người tập luyện thể thao.

Ông cũng đề nghị chi hội tăng cường kết nối bệnh viện, cơ sở đào tạo, trung tâm thể thao và câu lạc bộ; đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển hội viên gắn với chất lượng hoạt động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Y học thành phố Đà Nẵng khóa 1 nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 19 ủy viên, Ban Thường vụ chi hội có 9 ủy viên. Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Enraf-Nonius Việt Nam, được đại hội tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch Chi hội.