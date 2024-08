Đà Nẵng thành lập Khu thương mại tự do: Chính sách ưu đãi đầu tư thế nào?

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng được quy định tại Điều 13 Nghị quyết 136/2024/QH15. Theo đó, thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu.



Khu thương mại tự do là khu chức năng, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực tương ứng của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Cảng Liên Chiểu được xác định sẽ gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng HOÀNG SƠN

Nghị quyết 136 cũng quy định các chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Cụ thể, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, dự án của nhà đầu tư thuê lại đất tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng như dự án đầu tư trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng không phải có dự án đầu tư và không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế như áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang được xác định vị trí HOÀNG SƠN

Mức ưu đãi, thời gian miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng trong khu kinh tế.

Mức ưu đãi, thời hạn áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng ưu đãi như đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

Cũng theo nghị quyết 136, việc áp dụng thuế đối với hàng hóa, dịch vụ được mua bán, cung ứng trong các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng; giữa nội địa và nước ngoài với các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt như khu phi thuế quan trong khu kinh tế.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn thành phố khi đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật về hải quan, thuế, tài chính và pháp luật có liên quan, trừ điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sẽ trở thành một phần trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng HOÀNG SƠN

Áp dụng tối đa cơ chế ưu đãi

Mới đây, dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng vào cuối tháng 7 vừa qua, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá, việc thành lập Khu thương mại tự do là thành công lớn trong xây dựng chính sách phát triển TP.Đà Nẵng, là điểm nhấn trong Nghị quyết số 136.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ được liên kết với Khu thương mại tự do Đà Nẵng HOÀNG SƠN

Đây là chính sách mang tính đột phá, thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm của thành phố, song cũng là nhiệm vụ rất khó khăn, thử thách lớn, là bước thử nghiệm, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện.

Theo đó, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị TP.Đà Nẵng cần áp dụng tối đa những cơ chế đặc thù quy định trong Nghị quyết 136, như: hình thành Khu phi thuế quan, thực hiện ưu đãi thuế; miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do, ưu đãi hải quan... kết hợp nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong phát triển mô hình này.

Khu thương mại tự do sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng ngành du lịch, thương mại của TP.Đà Nẵng HOÀNG SƠN

Về thí điểm cơ chế "một cửa" tại Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP.Đà Nẵng trong Khu thương mại tự do, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị chính quyền thành phố cần quyết liệt thực hiện, trong đó, các văn bản hướng dẫn của HĐND cần chú trọng yêu cầu đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hợp lý về thẩm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt, cần quy định rõ các quy trình, thủ tục bảo đảm khả thi, tránh vướng mắc trong tổ chức thực hiện như đã xảy ra ở một số địa phương khác. Hạn chế đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc triển khai Khu thương mại tự do là vấn đề lớn, không chỉ mang tính chất kinh tế mà còn liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là liên quan đến yếu tố nước ngoài, như: cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài; thẩm định và chấp thuận nhu cầu sử dụng người nước ngoài; đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài…

Khu vực tây bắc TP.Đà Nẵng với cảng biển Liên Chiểu sẽ được kết nối khi hình thành Khu thương mại tự do HOÀNG SƠN

Vì vậy, trong tổ chức thực hiện, cần xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan và có cơ chế, hệ thống giám sát định kỳ, thường xuyên.

Công trình cảng Liên Chiểu đang được thi công cấp tập. Sau khi hoàn thành, cảng biển này sẽ có vai trò quan trọng đối với Khu thương mại tự do HOÀNG SƠN

Phó chủ tịch Quốc hội cho biết, Nghị quyết 136 đã xác định việc thu hồi đất để xây dựng các hạng mục, công trình để hình thành Trung tâm logistics, Khu thương mại tự do là trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (theo Điều 79 Luật Đất đai năm 2024) và cho phép Đà Nẵng thực hiện thí điểm. "Đề nghị HĐND thành phố có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện bảo đảm triển khai kịp thời, thuận lợi, hiệu quả", Phó chủ tịch Quốc hội chỉ đạo.