Đà Nẵng: Thay mới nhiều lãnh đạo chủ chốt sau sai phạm của cựu bí thư xã

Sáng 5.5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại xã vùng cao Trà Tập.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều động, chỉ định ông Võ Như Toàn, Phó giám đốc Sở NN-MT, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với đó, ông Nguyễn Thế Anh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030 và cá nhân ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Kết luận cho thấy tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập đã bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành. Tập thể này bị xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐND xã; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy xã còn để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên chủ chốt không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; triển khai không đúng chủ trương của Thành ủy về công tác cán bộ. Bên cạnh đó, việc không nắm chắc tình hình cơ sở, không kịp thời theo dõi diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên đã gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Với vai trò người đứng đầu, ông Hà Ra Diêu được xác định chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Cơ quan chức năng kết luận ông có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và những điều đảng viên không được làm, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm nêu gương.

Căn cứ mức độ vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức khiển trách.

Đối với cá nhân ông Hà Ra Diêu, hình thức kỷ luật được áp dụng là cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030.