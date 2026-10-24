Đà Nẵng tìm động lực phát triển mới từ quy hoạch chiến lược sau hợp nhất

Quy hoạch phải trở thành công cụ kiến tạo phát triển

Sáng 24.10, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và UBND thành phố Đà Nẵng, tổ chức phiên toàn thể và bàn tròn đối thoại chính sách cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026, với chủ đề "Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển, bảo tồn, thích ứng, kết nối".

Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước vào năm 2030 và năm 2045.

Trong tiến trình đó, phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu xuyên suốt mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, điều kiện căn bản để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và chất lượng phát triển quốc gia.

Theo ông Nghị, thực tiễn cho thấy việc mở rộng không gian phát triển chỉ thực sự tạo ra động lực mới khi đi đôi với đổi mới thể chế, nâng cao chất lượng quy hoạch, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực, phát huy tính chủ động của địa phương, đồng thời tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư.

Vì vậy, quy hoạch chiến lược địa phương không thể chỉ dừng lại ở việc bố trí, tổ chức không gian hay xác định danh mục dự án, mà cần trở thành công cụ kiến tạo mô hình phát triển, tổ chức lại các nguồn lực và định hình năng lực cạnh tranh dài hạn của mỗi địa phương trong tổng thể quốc gia.

Định hướng nội dung phiên toàn thể và hai bàn tròn đối thoại chính sách cấp cao, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nhận thức về quy hoạch chiến lược địa phương, đồng thời gợi mở 5 nhóm vấn đề trọng tâm để các đại biểu tập trung thảo luận.

Trong đó, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm tính khả thi của quy hoạch và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp có ý nghĩa quyết định.

Ông Nghị cho rằng quy hoạch chỉ phát huy giá trị khi xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, lộ trình, cơ chế phối hợp và kết quả đầu ra; đồng thời có hệ thống giám sát đủ mạnh để kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập trong quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu đề dẫn tại diễn đàn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cần thiết lập các nguyên tắc và tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, công khai dữ liệu, kiểm soát chặt việc điều chỉnh quy hoạch, ngăn ngừa lợi ích nhóm và bảo đảm trách nhiệm giải trình", ông Nghị nhấn mạnh.

Đối với cấp xã, ông Nghị yêu cầu cần có hướng dẫn nghiệp vụ rõ ràng, cơ chế hỗ trợ chuyên môn, công cụ số và phương thức phối hợp liên ngành phù hợp với năng lực thực tế.

Theo ông, trong giai đoạn phát triển mới, chất lượng quy hoạch không thể chỉ được đánh giá bằng tầm nhìn hay mức độ hoàn thiện của hồ sơ, mà phải gắn với một hệ thống thể chế đầy đủ, minh bạch và năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả.

Hiệu quả quy hoạch còn phải được đo bằng khả năng huy động, phân bổ nguồn lực, tạo dựng động lực tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo tồn các giá trị lâu dài và tăng cường sức chống chịu trước những biến động.

Đà Nẵng đứng trước yêu cầu quy hoạch đồng bộ sau hợp nhất

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh ý nghĩa và tính cấp thiết của việc đổi mới tư duy quy hoạch chiến lược địa phương trước những yêu cầu phát triển hiện nay.

Theo ông Dũng, sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có địa bàn rộng lớn, đa dạng, hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế bổ sung cho nhau. Đây là cơ hội để thành phố tổ chức lại các hoạt động kinh tế, hình thành những cực tăng trưởng mới và tăng cường liên kết vùng.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026, với chủ đề "Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển, bảo tồn, thích ứng, kết nối" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, quy mô và đặc điểm của thành phố sau hợp nhất cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quy hoạch, kết nối hạ tầng, phân bổ nguồn lực, gìn giữ các giá trị văn hóa, thiên nhiên và bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các khu vực.

"Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác lập cơ sở pháp lý và những định hướng chiến lược quan trọng cho việc tổ chức không gian, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố", ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho rằng Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 là cơ hội để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố trao đổi, tiếp cận sâu hơn các chủ trương, định hướng chiến lược của Trung ương, những luận cứ khoa học và kinh nghiệm trong nước, quốc tế về quy hoạch, quản trị và phát triển bền vững.

Thông qua diễn đàn, Đà Nẵng cũng mong muốn chia sẻ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, cùng các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và chuyên gia trao đổi, tìm kiếm cách tiếp cận, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng tin tưởng diễn đàn sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách và thực tiễn quản trị; tạo thêm cơ sở để các địa phương nâng cao chất lượng quy hoạch, năng lực tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.