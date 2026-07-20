Đà Nẵng: Tin lời hứa chuyển nhượng ki ốt chợ, 2 phụ nữ mất 835 triệu đồng

Ngày 20.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (48 tuổi, ở phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các năm 2018 và 2019, mặc dù đang vay nợ của nhiều người và mất khả năng thanh toán, nhưng Nguyễn Thị Thanh Thảo vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin của người khác để vay tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Cụ thể, Thảo nói cần tiền để nhận chuyển nhượng ki ốt tại chợ Mân Thái và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đang sử dụng.

Tin tưởng những thông tin này, bà N.T.H (65 tuổi, ở phường Sơn Trà) đã cho Thảo vay 335 triệu đồng, còn bà T.T.T (57 tuổi, ở phường Sơn Trà) cho vay 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thảo không sử dụng đúng mục đích như đã cam kết mà dùng để trả các khoản nợ cá nhân, trả lãi cho các khoản vay trước đó và chi tiêu cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.