Đà Nẵng tính trao nhiều quyền cho cấp xã trong quản lý đất đai

Ngày 21.3, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo quy định phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm UBND thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu cùng các sở, ban, ngành và toàn bộ tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Điểm đáng chú ý là dự thảo đưa ra phân cấp rõ ràng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ giữa UBND và Chủ tịch UBND các cấp. Đồng thời, việc phân quyền phải gắn với yêu cầu chuyển đổi số, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ trong quản lý.

Thành phố Đà Nẵng đang lấy ý kiến về việc trao quyền cho cấp xã trong quản lý đất đai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một trong những nội dung trọng tâm là đề xuất ủy quyền nhiều nhiệm vụ quan trọng từ UBND thành phố xuống cấp xã hoặc giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Các nhiệm vụ này bao gồm: ban hành thông báo thu hồi đất; thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phê duyệt phương án bồi thường; quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế kiểm đếm; phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi đất...

Đáng chú ý, dự thảo đưa ra 2 phương án lựa chọn: hoặc giao quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã, hoặc giao cho giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất. Các cơ quan liên quan được yêu cầu góp ý, nêu rõ lý do để hoàn thiện phương án tối ưu.

Cấp xã còn được đề xuất trao thêm quyền trong nhiều lĩnh vực: quyết định thu hồi đất trong một số trường hợp; giao đất, cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; phê duyệt phương án sử dụng đất; quyết định trưng dụng đất và bồi thường thiệt hại.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng dự kiến phân cấp cho cấp xã quyền quyết định một số biện pháp hỗ trợ khi thu hồi đất, cũng như cho thuê đất từ quỹ đất nông nghiệp phục vụ mục đích công ích.

Đối với các khu vực đặc thù như Khu công nghệ cao, Khu công nghệ số tập trung và Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ trực tiếp quản lý việc sử dụng đất. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và cập nhật dữ liệu đất đai.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất ủy quyền thêm cho Chủ tịch UBND thành phố thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền UBND thành phố, ngoại trừ những nội dung đã được phân cấp cụ thể.

Theo kế hoạch, thời hạn thực hiện việc ủy quyền này dự kiến kéo dài đến ngày 1.3.2027.