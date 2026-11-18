Chiều 18.11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 7 mẹ và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 6 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, 7 mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng gồm: mẹ Mai Thị Điện, quê xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Vu Gia, thành phố Đà Nẵng); mẹ Trần Thị Buồn và mẹ Nguyễn Thị Khả (Dung), quê xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (nay là phường Ngũ Hành Sơn); mẹ Nguyễn Thị Dần (Sửu), quê xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Điện Bàn Đông); mẹ Phan Thị Hà, mẹ Nguyễn Thị Thành (cùng quê xã Xuân Phú) và mẹ Trần Thị Nhỏ, quê xã Quế Phước.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, truy tặng danh hiệu vinh Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho đại diện thân nhân các mẹ ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Trong số này, các mẹ Mai Thị Điện, Trần Thị Buồn, Nguyễn Thị Khả (Dung), Nguyễn Thị Dần (Sửu) và Phan Thị Hà có 2 người con là liệt sĩ. Mẹ Nguyễn Thị Thành là liệt sĩ, có 2 người con là liệt sĩ; mẹ Trần Thị Nhỏ là liệt sĩ, có người con duy nhất là liệt sĩ.

Dịp này, 6 gia đình được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, gồm: gia đình bà Nguyễn Thị Hựu và gia đình ông Đoàn Ty (cùng quê xã Quế Sơn); gia đình ông Võ Nho (Duân) và gia đình ông Hồ Tích (cùng quê xã Duy Nghĩa); gia đình ông Nguyễn Lược (quê xã Thu Bồn); gia đình ông Lê Khôi (quê xã Vu Gia).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, gửi đến thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình được trao tặng Huân chương Độc lập những tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc.

Bà Thi nhấn mạnh, danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng và Huân chương Độc lập được trao tặng là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của riêng mỗi gia đình, dòng họ mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi; thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo các Mẹ Việt Nam anh hùng, tận tình giúp đỡ các gia đình chính sách, nhất là những gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống.