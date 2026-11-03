Đà Nẵng xúc tiến mở đường bay thẳng đến Western Sydney

Ngày 3.11, tại Sydney (Úc), đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo sân bay quốc tế Western Sydney, thúc đẩy khả năng mở đường bay thẳng kết nối hai địa phương.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Úc, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc tại sân bay quốc tế Western Sydney (Western Sydney International Airport - WSI), trao đổi về khả năng hình thành đường bay thẳng Đà Nẵng - Western Sydney, mở rộng kết nối hàng không giữa miền Trung Việt Nam và bang New South Wales.
Sân bay Western Sydney chính thức khai thác hành khách từ ngày 25.10.2026, có công suất thiết kế giai đoạn đầu khoảng 10 triệu hành khách/năm và khả năng hoạt động 24 giờ/ngày, không áp dụng giới nghiêm bay. Trong giai đoạn đầu xây dựng mạng đường bay, sân bay này được kỳ vọng mở ra cơ hội kết nối với các thị trường quốc tế mới, trong đó có Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đà Nẵng nhấn mạnh, đường bay thẳng Đà Nẵng - Western Sydney không chỉ tạo thuận lợi cho du lịch mà còn thúc đẩy thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai địa phương.
Đà Nẵng có thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng biển, golf, du lịch sinh thái và các di sản văn hóa miền Trung. Thành phố cũng đang phát triển khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và khu thương mại tự do, qua đó gia tăng nhu cầu kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế.
Về hạ tầng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được quy hoạch cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn ICAO, có khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và tương đương.
Theo quy hoạch được phê duyệt tháng 2.2026, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm vào năm 2030.
Nhà ga quốc tế T2 được Skytrax công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao trong ba năm liên tiếp 2024 - 2026. Năm 2026, sân bay Đà Nẵng đứng thứ 75 trong danh sách 100 sân bay tốt nhất thế giới.
Nhu cầu thị trường cũng là cơ sở để nghiên cứu đường bay mới. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón 376.981 lượt khách Úc, tăng 43,86% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, việc khai thác đường bay thẳng cần được tính toán trên cơ sở dữ liệu khách hai chiều, đặc điểm mùa vụ, năng lực đội tàu bay và hiệu quả thương mại của từng phương án.
Đoàn công tác Đà Nẵng đề nghị hai bên phối hợp với các hãng hàng không nghiên cứu thị trường, lựa chọn tần suất khai thác phù hợp, đồng thời xem xét các hoạt động quảng bá điểm đến và hỗ trợ xúc tiến đường bay theo quy định. Các trao đổi nhằm xây dựng cơ sở thực tiễn cho khả năng kết nối trực tiếp Đà Nẵng - Western Sydney trong thời gian tới.
Đà Nẵng tìm cơ hội phát triển công nghệ UAV
Ngày 3.11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Sydney (Úc), ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu hệ thống drone tiên tiến (Advanced Drone Systems Research Centre) thuộc Đại học Macquarie (Macquarie University).
Tại buổi làm việc, Giáo sư Richard Han, Giám đốc trung tâm, cùng các nhà khoa học giới thiệu hệ sinh thái nghiên cứu liên ngành về máy bay không người lái (UAV), từ thiết kế, điều khiển tự hành, bảo đảm an toàn bay đến phát triển và thương mại hóa công nghệ.
Nhiều công nghệ đáng chú ý được giới thiệu như hệ thống nhiều UAV phối hợp nâng, vận chuyển hàng hóa; chuyển kiện hàng, thay pin giữa các UAV ngay trên không để kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ; sử dụng công nghệ LiDAR phát hiện, theo dõi đồng thời nhiều thiết bị bay; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tự lựa chọn điểm hạ cánh an toàn.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tập trung nâng cao hiệu suất động cơ, khí động học và khả năng bàn giao mục tiêu quan trắc giữa các thiết bị bay, hướng đến những nhiệm vụ đòi hỏi phạm vi hoạt động rộng và thời gian thực hiện kéo dài.
Đáng chú ý, dự án thay pin UAV trên không của nhóm nghiên cứu nhận tài trợ 2,24 triệu AUD từ chương trình Australia's Economic Accelerator, phối hợp với doanh nghiệp DroneX nhằm thúc đẩy thương mại hóa công nghệ…
Trao đổi tại buổi làm việc, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban DSEZA, đặt ra nhiều bài toán ứng dụng phù hợp với điều kiện phát triển của Đà Nẵng, như sử dụng UAV đa cảm biến giám sát rừng, biển và sông ngòi; phát hiện cháy rừng, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; quản lý hạ tầng, môi trường; nghiên cứu logistics không gian tầm thấp và tổ chức các dịch vụ trình diễn UAV phục vụ du lịch, sự kiện.
Trên cơ sở đó, ông Hùng đề xuất nghiên cứu khả năng hợp tác xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D), thử nghiệm, phát triển phần mềm và thương mại hóa công nghệ UAV tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, với sự tham gia của các trường đại học và doanh nghiệp.
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