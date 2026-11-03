Đà Nẵng xúc tiến mở đường bay thẳng đến Western Sydney

Ngày 3.11, tại Sydney (Úc), đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo sân bay quốc tế Western Sydney, thúc đẩy khả năng mở đường bay thẳng kết nối hai địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Úc, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc tại sân bay quốc tế Western Sydney (Western Sydney International Airport - WSI), trao đổi về khả năng hình thành đường bay thẳng Đà Nẵng - Western Sydney, mở rộng kết nối hàng không giữa miền Trung Việt Nam và bang New South Wales.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng nghe lãnh đạo sân bay quốc tế Western Sydney báo cáo về định hướng xúc tiến mở đường bay thẳng đến Đà Nẵng ẢNH: V.Q.H

Sân bay Western Sydney chính thức khai thác hành khách từ ngày 25.10.2026, có công suất thiết kế giai đoạn đầu khoảng 10 triệu hành khách/năm và khả năng hoạt động 24 giờ/ngày, không áp dụng giới nghiêm bay. Trong giai đoạn đầu xây dựng mạng đường bay, sân bay này được kỳ vọng mở ra cơ hội kết nối với các thị trường quốc tế mới, trong đó có Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đà Nẵng nhấn mạnh, đường bay thẳng Đà Nẵng - Western Sydney không chỉ tạo thuận lợi cho du lịch mà còn thúc đẩy thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai địa phương.

Đà Nẵng có thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng biển, golf, du lịch sinh thái và các di sản văn hóa miền Trung. Thành phố cũng đang phát triển khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và khu thương mại tự do, qua đó gia tăng nhu cầu kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế.

Về hạ tầng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được quy hoạch cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn ICAO, có khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và tương đương.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng dẫn đầu, làm việc với lãnh đạo sân bay quốc tế Western Sydney ẢNH: V.Q.H

Theo quy hoạch được phê duyệt tháng 2.2026, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Nhà ga quốc tế T2 được Skytrax công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao trong ba năm liên tiếp 2024 - 2026. Năm 2026, sân bay Đà Nẵng đứng thứ 75 trong danh sách 100 sân bay tốt nhất thế giới.

Nhu cầu thị trường cũng là cơ sở để nghiên cứu đường bay mới. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón 376.981 lượt khách Úc, tăng 43,86% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, việc khai thác đường bay thẳng cần được tính toán trên cơ sở dữ liệu khách hai chiều, đặc điểm mùa vụ, năng lực đội tàu bay và hiệu quả thương mại của từng phương án.

Đoàn công tác Đà Nẵng đề nghị hai bên phối hợp với các hãng hàng không nghiên cứu thị trường, lựa chọn tần suất khai thác phù hợp, đồng thời xem xét các hoạt động quảng bá điểm đến và hỗ trợ xúc tiến đường bay theo quy định. Các trao đổi nhằm xây dựng cơ sở thực tiễn cho khả năng kết nối trực tiếp Đà Nẵng - Western Sydney trong thời gian tới.