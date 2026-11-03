Đà Nẵng kết nối Úc, đón dòng vốn công nghệ, phát triển nguồn nhân lực

Ngày 2.11, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động tại Sydney (Úc), thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã làm việc với các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp, chính quyền bang New South Wales (NSW) và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney.

Đà Nẵng ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo

Tại tọa đàm "Đà Nẵng – Điểm hội tụ và kết nối hợp tác với Úc", khoảng 50 đại biểu đại diện các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp 2 bên đã trao đổi về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng phát triển của thành phố sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, các chính sách phát triển công nghệ chiến lược và những động lực tăng trưởng mới, như: Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Khu công nghệ cao và các khu công nghệ số tập trung.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 2 từ phải qua), làm trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động tại Sydney (Úc)

ẢNH: VŨ QUANG HÙNG

Đà Nẵng ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, dữ liệu lớn, tự động hóa, trung tâm dữ liệu và công nghệ xanh. Thành phố mong muốn kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Úc để thúc đẩy đào tạo chuyên gia, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại tọa đàm, tiến sĩ Alana Piper, Phó hiệu trưởng phụ trách đối ngoại và hợp tác Trường đại học Công nghệ Sydney, nhấn mạnh hiệu quả của mô hình liên kết giữa chính quyền, trường đại học và doanh nghiệp trong chuyển hóa tri thức thành các giải pháp ứng dụng thực tiễn.

Nghiên cứu giám sát môi trường biển và ứng dụng UAV trong tìm kiếm, cứu nạn

Tiến sĩ Alana Piper cũng giới thiệu một số kinh nghiệm hợp tác với Việt Nam, trong đó có nghiên cứu giám sát môi trường biển và ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp AI trong tìm kiếm, cứu nạn.

Phần thảo luận tập trung vào khả năng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn. Đại diện các nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp Úc trao đổi về việc sử dụng UAV trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và dịch vụ; đồng thời giới thiệu hướng phát triển nền tảng AI phục vụ khai thác, phân tích dữ liệu, bảo đảm quyền riêng tư và an toàn thông tin.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng (phải) dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Úc ẢNH: VŨ QUANG HÙNG

Các chuyên gia Úc đề nghị Đà Nẵng xác định rõ nhu cầu để nhóm kỹ thuật đánh giá giải pháp và phương án thử nghiệm phù hợp. Việc kết nối trực tiếp với từng khoa, phòng thí nghiệm và nhóm nghiên cứu, làm rõ quyền sở hữu trí tuệ, cơ chế huy động nguồn lực và vai trò doanh nghiệp trong thương mại hóa công nghệ cũng được nhấn mạnh.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney bày tỏ quan tâm đến hợp tác dài hạn trong công nghệ, giáo dục, tài chính và du lịch. Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch cũng trao đổi về khả năng tìm hiểu môi trường kinh doanh và phát triển hoạt động kỹ thuật tại Đà Nẵng.

Kết luận tọa đàm, ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh 3 định hướng hợp tác trọng tâm: phát triển công nghệ chiến lược, hạ tầng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia và đào tạo nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy công nghệ xanh, năng lượng sạch, lưới điện thông minh và kinh tế tuần hoàn.

Ông Thắng đề nghị các đối tác tiếp tục trao đổi trực tiếp về nhu cầu, đầu mối, điều kiện thực hiện và những chương trình có khả năng triển khai, không nhất thiết chờ hoàn tất các thỏa thuận tổng thể mới bắt đầu công việc cụ thể.