7 cá nhân ở Đà Nẵng được trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba

Chiều 30.10, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến năm 2026.

Tại hội nghị, 50 tập thể, cá nhân được trao các danh hiệu, phần thưởng cao quý gồm: Huân chương của Chủ tịch nước; Cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua, bằng khen của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng (giữa), trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy (trái) và ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó chủ tịch HĐND thành phố ẢNH: NGỌC PHÚ

Trong đó, có 2 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng Ba về chuyên đề, gồm ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó chủ tịch HĐND thành phố.

Ở nhóm khen thưởng về quá trình cống hiến, 3 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì gồm: ông Lê Văn Trung, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng; bà Đặng Thị Minh Nguyệt, nguyên Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ); ông Phạm Ngọc Sinh, nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đăng Hoàng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và bà Phan Thị Á Kim, nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cũng được trao Huân chương Lao động hạng Ba về quá trình cống hiến.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, trao huân chương cho các cá nhân ẢNH: NGỌC PHÚ

Đối với thành tích công trạng, 4 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng Ba, gồm: ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố; bà Phan Thị Thanh Thảo, Phó giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Huyền, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; ông Nguyễn Hữu Đổng, Phó giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

Dịp này, Chính phủ tặng cờ thi đua cho 12 tập thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 5 tập thể, 1 hộ gia đình và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hồng Quang Năm, Phó giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích công trạng.

UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố cũng trao Cờ thi đua, Bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng ẢNH: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thời gian qua, các cấp, ngành và địa phương đã tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo ông Minh, việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến không chỉ nhằm ghi nhận những thành tích, đóng góp thiết thực mà còn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; qua đó khơi dậy ý chí cống hiến, tạo sức lan tỏa và động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích các tập thể, cá nhân chủ động đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.