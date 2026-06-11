Thêm 2 dự án hạ tầng 13.400 tỉ đồng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Ngày 11.6, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Chí Cường, đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 3 và vị trí số 4 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Phương Trang được lựa chọn là nhà đầu tư dự án tại vị trí số 3 (phường Hải Vân) với quy mô 500 ha và tổng vốn đầu tư hơn 8.119 tỉ đồng.

UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án hạ tầng hơn 13.400 tỉ đồng vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng ẢNH: BẢO LÂM

Tại vị trí số 4 (xã Bà Nà), Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ được chấp thuận là nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng. Dự án có quy mô 335 ha, tổng vốn đầu tư 5.338 tỉ đồng.

Cả 2 dự án có thời hạn hoạt động không quá 70 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, đúng và kịp thời các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề xuất dự án; bảo đảm duy trì năng lực tài chính, kinh nghiệm và các điều kiện cần thiết trong suốt quá trình triển khai.

Các nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của hồ sơ, tài liệu và các nội dung cam kết. Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện theo đăng ký của nhà đầu tư chiến lược hoặc vi phạm các cam kết đã nêu, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, bao gồm việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất, thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và không được bồi thường các chi phí đã thực hiện (nếu có).

UBND thành phố cũng yêu cầu việc triển khai dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan. Nếu vi phạm tiến độ, mục tiêu, quy mô, nội dung dự án hoặc các nghĩa vụ khác, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, bảo đảm việc triển khai dự án phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đồng thời, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công các dự án.

Trước đó, ngày 4.6, UBND thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỉ đồng, được định hướng phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhằm phục vụ logistics, kho bãi, nhà xưởng xây sẵn, dịch vụ hỗ trợ thương mại quốc tế và các hoạt động phù hợp với chức năng của Khu thương mại tự do.

Như vậy, 3 dự án hạ tầng khu chức năng đầu tiên tại FTZ 2, FTZ 3 và FTZ 4 có tổng quy mô khoảng 910 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 15.025 tỉ đồng.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị thể chế, quy hoạch và thủ tục đầu tư sang giai đoạn triển khai thực chất các khu chức năng động lực của Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, việc thành phố Đà Nẵng liên tiếp chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án hạ tầng đầu tiên khẳng định quyết tâm đưa Khu thương mại tự do Đà Nẵng vận hành theo hướng hiện đại, thông minh và có sức cạnh tranh trong khu vực.

Đây cũng là nền tảng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển logistics, sản xuất, thương mại dịch vụ và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố trong giai đoạn mới.