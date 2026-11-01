Đã tháo biển báo tốc độ tối thiểu 30 km/giờ tại trạm thu phí cao tốc

Ngày 1.11, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ tối thiểu 30 km/giờ tại khu vực trước trạm thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (thuộc địa phận xã Ông Quế, thành phố Đồng Nai).

Trong ngày 31.10, biển báo hạn chế tốc độ tối thiểu 30 km/giờ đã được tháo dỡ ẢNH: H.K

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh của nhiều tài xế về việc biển báo báo hạn chế tốc độ tối thiểu 30 km/ giờ đặt tại khu vực trên là chưa hợp lý, trong ngày 31.10, Khu Quản lý đường bộ IV đã phối hợp Cục Cảnh sát giao thông, Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) kiểm tra thực tế.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại khu vực trạm thu phí tạm (Km 94 + 450) ở cửa vào và cửa ra đang bố trí biển báo tốc độ tối thiểu 30 km/giờ ở cả hai hướng lưu thông.

Khu vực trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ẢNH: LÊ LÂM

Đoàn kiểm tra nhận định, việc bố trí biển báo tốc độ tối thiểu 30 km/giờ tại khu vực trạm thu phí cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện giao thông thực tế trên tuyến.

Sau đó, Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu VEC E tiến hành tháo dỡ biển báo tốc độ tối thiểu 30 km/giờ được lắp đặt trước trạm thu phí ở cả hai hướng nhằm bảo đảm phù hợp với tốc độ khai thác thực tế và an toàn giao thông. Việc tháo dỡ đã hoàn thành trong ngày 31.10.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chính thức thông xe vào ngày 29.4.2023, rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM, Đồng Nai đi Bình Thuận và ngược lại. Chiều dài toàn tuyến là 99 km, trong đó đoạn qua Đồng Nai là 51,5 km, đoạn qua Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) là 47,5 km.