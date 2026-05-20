Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiến nghị xây nút giao kết nối đường 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Lê Lâm
Lê Lâm
20/05/2026 14:25 GMT+7

Việc đầu tư nút giao giữa đường tỉnh 770B và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây giúp kết nối khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn với mạng lưới giao thông quốc gia, trung tâm logistics vùng và các hành lang kinh tế liên tỉnh.

UBND TP.Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị về việc đầu tư nút giao giữa đường tỉnh 770B và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Kiến nghị xây nút giao kết nối đường 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua xã Xuân Quế

ẢNH: LÊ LÂM

Đường tỉnh 770B là tuyến đường xây dựng mới, dài 42 km, điểm đầu giao với đường tỉnh 763 tại xã Xuân Bắc, điểm cuối giao với quốc lộ 51 tại xã Phước Thái.

Tuyến đường này được xây dựng nhằm kết nối khu vực phía đông/đông bắc của TP.Đồng Nai với sân bay Long Thành và các khu công nghiệp. Trong đó, có khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (thuộc xã Xuân Quế) rộng hơn 3.000 ha, giai đoạn 1 triển khai 1.000 ha.

Theo UBND TP.Đồng Nai, việc đầu tư nút giao giữa đường tỉnh 770B và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây giúp kết nối khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn với mạng lưới giao thông quốc gia, trung tâm logistics vùng và các hành lang kinh tế liên tỉnh; nâng cao hiệu quả đầu tư tại khu công nghiệp này, tạo điều kiện thu hút nhiều nhà đầu tư tìm đến.

Kiến nghị xây nút giao kết nối đường 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 2.

Khu vực xây dựng khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn

ẢNH: LÊ LÂM

Nút giao này còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay Long Thành với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông qua tuyến đường 769E đang được TP.Đồng Nai triển khai thực hiện.

TP.Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, có văn bản thống nhất giao UBND TP.Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Dự án nút giao giữa đường 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có tổng mức đầu tư hơn 700 tỉ đồng (bao gồm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2028.

Tin liên quan

Cạnh sân bay Long Thành có 3 khu công nghiệp sắp khởi công

Cạnh sân bay Long Thành có 3 khu công nghiệp sắp khởi công

Dự kiến, vào ngày 19.12, Đồng Nai đồng loạt khởi công 3 khu công nghiệp nằm cạnh sân bay Long Thành.

Khám phá thêm chủ đề

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đường tỉnh 770B Sân bay Long Thành Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn nút giao UBND TP.Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận