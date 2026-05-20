Kiến nghị xây nút giao kết nối đường 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

UBND TP.Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị về việc đầu tư nút giao giữa đường tỉnh 770B và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua xã Xuân Quế ẢNH: LÊ LÂM

Đường tỉnh 770B là tuyến đường xây dựng mới, dài 42 km, điểm đầu giao với đường tỉnh 763 tại xã Xuân Bắc, điểm cuối giao với quốc lộ 51 tại xã Phước Thái.

Tuyến đường này được xây dựng nhằm kết nối khu vực phía đông/đông bắc của TP.Đồng Nai với sân bay Long Thành và các khu công nghiệp. Trong đó, có khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (thuộc xã Xuân Quế) rộng hơn 3.000 ha, giai đoạn 1 triển khai 1.000 ha.

Theo UBND TP.Đồng Nai, việc đầu tư nút giao giữa đường tỉnh 770B và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây giúp kết nối khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn với mạng lưới giao thông quốc gia, trung tâm logistics vùng và các hành lang kinh tế liên tỉnh; nâng cao hiệu quả đầu tư tại khu công nghiệp này, tạo điều kiện thu hút nhiều nhà đầu tư tìm đến.

Khu vực xây dựng khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn ẢNH: LÊ LÂM

Nút giao này còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay Long Thành với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông qua tuyến đường 769E đang được TP.Đồng Nai triển khai thực hiện.

TP.Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, có văn bản thống nhất giao UBND TP.Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Dự án nút giao giữa đường 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có tổng mức đầu tư hơn 700 tỉ đồng (bao gồm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2028.