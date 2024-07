'Đại án' đăng kiểm: Làm chủ 3 TTĐK, hưởng lợi bất chính hơn 14,7 tỉ đồng

Ngày 24.7, HĐXX thẩm vấn 33 bị cáo liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) do bị cáo Trần Lập Nghĩa làm chủ, gồm TTĐK 62-03D (Long An), 71-02D (Bến Tre), 83-02D (Sóc Trăng); sai phạm TTĐK 50-03V do bị cáo Trần Văn Chủ làm giám đốc và TTĐK 50-05V do bị cáo Nguyễn Đình Quân làm giám đốc.

Theo cáo trạng, sai phạm có tính hệ thống xảy ra tại Cục Đăng kiểm VN và các TTĐK được phanh phui khi cơ quan CSĐT phát hiện tiêu cực tại TTĐK 62-03D do bị cáo Trần Lập Nghĩa làm giám đốc.

Theo Nghĩa khai, để được thành lập TTĐK 62-03D, bị cáo đã gặp trực tiếp cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình (giai đoạn từ tháng 1.2014 - 7.2021) đưa hối lộ 20 triệu đồng để xin chủ trương. Bị cáo Hình nhận tiền và đồng ý chủ trương, cấp mã số TTĐK 62-03D để Nghĩa lắp đặt thiết bị, làm các thủ tục tiếp theo.

Tháng 5.2019, TTĐK 62-03D bắt đầu đi vào hoạt động. Tuy nhiên, quá trình hoạt động, Nghĩa đã chỉ đạo cấp dưới "giả mạo trong công tác" để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho 35.253 phương tiện sai quy định, thu lợi hơn 9,843 tỉ đồng; nhận hối lộ 11,9 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 350 triệu đồng để bỏ qua lỗi của xe đăng kiểm. Sau đó, Nghĩa chung chi cho các bị cáo Trần Kỳ Hình 100 triệu đồng và Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN, thời gian từ tháng 8.2021 - 12.2022) 460 triệu đồng.

Đối với các TTĐK 71-02D và 83-02D, bị cáo Nghĩa chịu trách nhiệm chính về hành vi giả mạo trong công tác, thu lợi lần lượt gần 1,8 tỉ đồng và hơn 1,1 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định tổng số tiền Trần Lập Nghĩa hưởng lợi bất chính là hơn 14,7 tỉ đồng. Tại tòa, bị cáo Nghĩa và 17 đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo cáo trạng, tuy nhiên về số tiền hưởng lợi, bị cáo Nghĩa trình bày không nhớ. Đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) nêu số tiền hưởng lợi của Nghĩa, VKS đã có tính toán theo tài liệu, chứng cứ thu thập được, nên VKS sẽ nêu quan điểm trong phần luận tội.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 254 bị cáo trong sai phạm tại Cục Đăng kiểm VN, 11 TTĐK tại TP.HCM và 3 TTĐK do Trần Lập Nghĩa làm chủ dự kiến kéo dài đến ngày 18.10. Đến nay, HĐXX đã thẩm vấn được 61 bị cáo sau 5 ngày xét xử.

Theo thông báo của HĐXX, phiên tòa sẽ nghỉ và mở lại vào ngày 29.7.