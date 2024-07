Xét xử 'đại án' đăng kiểm: Nộp lại khoảng 2/3 tiền nhận hối lộ

Cựu cục trưởng xin cấn trừ tiền bị lừa để khắc phục hậu quả

Khi cơ quan điều tra phát hiện xử lý nhiều sai phạm của nhiều trung tâm đăng kiểm (TTĐK) trên cả nước, bị cáo Đặng Việt Hà kể với bị cáo Lại Thái Phong (Phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm VN) về việc cơ quan công an xử lý nhiều sai phạm liên quan đến TTĐK nhưng hiện tại không nắm được thông tin xử lý về sai phạm gì. Phong nói với Hà về việc có quen biết Nguyễn Văn Chung có nhiều mối quan hệ với các cơ quan công an. Nghe vậy, Hà nói với Phong nhờ Chung tìm hiểu thông tin xem công an xử lý như thế nào thì Phong đồng ý. Sau đó, Hà đưa 100.000 USD cho Phong xử lý việc.

Ngày 11.1.2023, Hà bị bắt, đến ngày 29.8.2023, Hà có đơn tố cáo về việc Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hà. Sau đó, Phong và Chung bị bắt. Về hành vi trên, tại tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Đặng Việt Hà đề nghị lấy 100.000 USD bị lừa, do Chung và Phong trả lại để cấn trừ, khắc phục hậu quả trong tổng số tiền nhận hối lộ 8,55 tỉ đồng của bị cáo. Tuy nhiên, chủ tọa giải thích 100.000 USD có nguồn gốc từ tiền phạm pháp nên sẽ bị thu hồi sung công quỹ nhà nước. Vì vậy, tiền khắc phục hậu quả phải là tiền thực tế bị cáo nộp.