Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau giúp đồng bào bị ảnh hưởng bão

Gia Bách
Gia Bách
16/10/2025 12:36 GMT+7

Trước khi bước vào chương trình chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng do bão số 10 và số 11.

Sáng 16.10, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã phát động vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo).

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở nhiều tỉnh phía bắc và bắc Trung bộ. Ngay sau khi nắm tình hình, tỉnh Cà Mau đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ bước đầu cho 8 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Quảng Trị với số tiền 2,8 tỉ đồng.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau giúp đồng bào bị ảnh hưởng bão - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 10

ẢNH: BTC ĐẠI HỘI CUNG CẤP

Khi bão số 11 gây thiệt hại nặng cho các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh, tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ thêm 1,4 tỉ đồng để giúp các địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

"Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tha thiết kêu gọi các đại biểu dự đại hội hãy dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất, cùng chung tay với tỉnh hướng về đồng bào miền Bắc", ông Triều bày tỏ.

Phong trào ủng hộ đồng bào vùng bão được phát động đầu tháng 10 và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Với tinh thần "nhường cơm sẻ áo", mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện nghĩa cử nhân văn sâu sắc, góp phần động viên người dân vùng bão vượt qua mất mát, tái thiết cuộc sống.

- Ảnh 2.

Số tiền vận động sẽ nhanh chóng được chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 và 11

ẢNH: BTC ĐẠI HỘI CUNG CẤP

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khẳng định toàn bộ nguồn kinh phí vận động được sẽ được chuyển nhanh chóng, công khai, minh bạch đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 10 và bão số 11.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra trong 2 ngày 16 và 17.10, với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho hơn 82.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Cà Mau.

Tin liên quan

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM ủng hộ đồng bào bị thiệt hại mưa lũ

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM ủng hộ đồng bào bị thiệt hại mưa lũ

Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu đã tích cực đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng quyên góp hơn 27 tỉ giúp người dân vùng lũ

Khám phá thêm chủ đề

cà mau Đại hội đại biểu Đảng bộ bão lũ đại hội đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận