Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau giúp đồng bào bị ảnh hưởng bão

Sáng 16.10, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã phát động vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo).

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở nhiều tỉnh phía bắc và bắc Trung bộ. Ngay sau khi nắm tình hình, tỉnh Cà Mau đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ bước đầu cho 8 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Quảng Trị với số tiền 2,8 tỉ đồng.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 10 ẢNH: BTC ĐẠI HỘI CUNG CẤP

Khi bão số 11 gây thiệt hại nặng cho các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh, tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ thêm 1,4 tỉ đồng để giúp các địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

"Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tha thiết kêu gọi các đại biểu dự đại hội hãy dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất, cùng chung tay với tỉnh hướng về đồng bào miền Bắc", ông Triều bày tỏ.

Phong trào ủng hộ đồng bào vùng bão được phát động đầu tháng 10 và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Với tinh thần "nhường cơm sẻ áo", mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện nghĩa cử nhân văn sâu sắc, góp phần động viên người dân vùng bão vượt qua mất mát, tái thiết cuộc sống.

Số tiền vận động sẽ nhanh chóng được chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 và 11 ẢNH: BTC ĐẠI HỘI CUNG CẤP

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khẳng định toàn bộ nguồn kinh phí vận động được sẽ được chuyển nhanh chóng, công khai, minh bạch đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 10 và bão số 11.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra trong 2 ngày 16 và 17.10, với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho hơn 82.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Cà Mau.