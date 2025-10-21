Đại biểu lo lắng trước 'ma trận' lừa đảo bắt cóc online, bán người qua biên giới

Sáng 21.10, thảo luận tại tổ về các báo cáo kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) bày tỏ ngại về sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, bắt cóc qua mạng.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) ẢNH: GIA HÂN

Theo đại biểu Trí, tình trạng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo bắt cóc qua mạng ngày càng phổ biến, khốc liệt và nặng nề. Ông dẫn chứng từ chính câu chuyện của Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, khi hệ thống từng bị tấn công mạng, nhiều máy tính bị đánh sập, 138 kỹ sư công nghệ phải làm việc liên tục 2 tuần, ăn ngủ tại chỗ mới khắc phục được

Hậu quả là tới 1/3 khách hàng thân quen đã bỏ bệnh viện trước những lo ngại về vấn đề an ninh mạng. Ông Trí cho hay, nhiều đơn vị khác cũng bị tương tự nhưng "chọn im lặng, chịu đựng".

Về lừa đảo, bắt cóc qua mạng, đại biểu đoàn Hà Nội rất lo ngại khi tình trạng "quá nhiều, quá phổ biến". Do đó, ông đề xuất Chính phủ phải thực sự tập trung, mạnh mẽ và quyết liệt để giải quyết vấn đề này, phòng chống tội phạm công nghệ cao, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, bắt cóc qua mạng.

Đồng thời, Chính phủ cần tăng cường hợp tác quốc tế để triệt phá tội phạm, lừa đảo xuyên biên giới. Tập trung nguồn lực chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Cùng lo lắng này, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) nhấn mạnh "vấn đề xã hội rất nhức nhối hiện nay: tình trạng lừa đảo trên không gian mạng và chiếm đoạt tài sản của người dân".

"Tình trạng lừa đưa người sang Campuchia, sang Lào, sang Myanmar dưới vỏ bọc là làm nhà đầu tư. Nhiều người dân, đặc biệt là thanh niên và lao động nông thôn, bị dụ dỗ để bị bóc lột hoặc tham gia vào các đường dây lừa đảo, gây thiệt hại rất lớn về tài sản và uy tín của quốc gia", ông Đồng nói.

Đại biểu đoàn Quảng Trị cũng đề nghị Chính phủ tăng cường năng lực quản lý về phòng chống tội phạm công nghệ cao, phối hợp chặt chẽ giữa công an, biên phòng, ngoại giao trong đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động vùng nông thôn về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng và lôi kéo ra nước ngoài, trong đó có địa bàn Campuchia trọng điểm. Tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ hồi hương và tái hòa nhập công dân bị lừa, coi đây là trách nhiệm nhân đạo của xã hội, của Nhà nước.

"Chuyển đổi số chỉ thật sự mang lại lợi ích khi đi đôi với an toàn số, an ninh số và niềm tin số", đại biểu Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Thủ đoạn lừa đảo biến đổi liên tục

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội (đoàn Thái Nguyên), nói nổi lên trong năm nay là vấn đề bắt cóc qua mạng. Người dân không hiểu bắt cóc online nghĩa là gì, nhưng thực sự hành vi rất nguy hiểm, rất manh động, cách ly hoàn toàn các cháu ra khỏi bố mẹ.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Thái Nguyên) ẢNH: QUOCHOI

"Theo dõi tình hình lừa đảo và bắt cóc qua mạng, chúng tôi thấy các đối tượng biến đổi liên tục, đa dạng phương thức, thủ đoạn phạm tội nên rất nhiều người mắc vào", bà Thủy nói và kiến nghị Chính phủ tăng cường tuyên truyền, bám sát vào thủ đoạn phạm tội để người dân được biết.

Nhắc lại việc cử tri rất lo lắng về vấn nạn thuốc giả, thực phẩm giả, đại biểu đoàn Thái Nguyên cho hay, ngay trong tháng 10, lực lượng công an đã phát hiện rất nhiều vụ hàng giả, như làm giả nước Lavie.

"Bình thường chúng ta sử dụng rất nhiều loại nước khoáng khác nhau, có bình 70.000 đồng, nhưng có bình chỉ 16.000 đồng. Cử tri rất lo lắng và nghi ngờ về chất lượng nước khoáng như vậy. Vừa rồi công an triệt phá một vụ bơm trực tiếp nước máy vào làm giả Lavie", đại biểu Thủy nói và cho rằng đây là hàng hóa thiết yếu của người dân, phải đảm bảo an toàn. Với tư cách một người nội trợ, bà đặt câu hỏi có đảm bảo an toàn cho người dân hay không.

Bà Thủy cũng dẫn chứng chỉ cách đây vài ngày, công an cũng triệt phá vụ án 3 triệu bình chữa cháy giả với hơn 1.000 tỉ đồng, từ năm 2018 đến nay đã cung cấp cho rất nhiều địa phương. Cử tri và đại biểu rất lo ngại vì liên quan trực tiếp đến tính mạng và đời sống người dân.

"Vấn đề thanh tra, kiểm tra chỉ được tiến hành 1 lần trong 1 năm trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm theo quy định. Nhưng với các mặt hàng liên quan trực tiếp đời sống người dân, đề nghị bộ ngành quản lý và cơ quan điều tra sớm có chuyên án để phát hiện", bà Thủy nói.



