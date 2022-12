Đãi cát tìm vàng từ Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Chưa thể chốt số đội cuối cùng

Dù ban tổ chức (BTC) đã thông báo bổ sung hạn chót đăng ký vào ngày 16.12 nhưng đến sáng qua vẫn còn 5 đội bóng của các trường đại học, cao đẳng tiếp tục gửi đơn tham dự giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, trong đó có 3 đội hợp lệ và 2 trường còn thiếu xác nhận chính thức. Một số trường do nhận thông báo trễ và bận rộn với chuyện thi học kỳ 1 nên thủ tục chậm trễ, có trường do ban giám hiệu đi công tác nên chưa thể trình ký. Do vậy trong các email gửi về, đại diện đội bóng của các trường đề nghị BTC chấp thuận cho tham gia dù đã quá hạn 1 ngày hoặc xin đợi đến đầu tuần sau sẽ gửi xác nhận tham dự. Có cả bí thư Đoàn trường lẫn trưởng khoa giáo dục thể chất của một số trường viết thư mong mỏi BTC tạo điều kiện cho đội bóng có mặt trong ngày hội lớn của sinh viên cả nước. Thậm chí các trường còn gửi cả hình ảnh tập luyện của đội bóng để khẳng định họ đang rất khát khao và hừng hực quyết tâm góp mặt ở sân chơi đầy khí thế này.

Trước tình hình này, BTC chấp thuận đợi thêm đến đầu tuần sau với khu vực phía bắc để chốt số đội tham dự cuối cùng, còn với các đội phía nam từ Huế trở vào sẽ không nhận đăng ký nữa vì số lượng tranh tài ở vòng loại đã lên đến 45 trường. Hiện tại khu vực phía bắc đã có 6 trường đăng ký và BTC sẽ chấp thuận nhận thêm không quá 6 trường nữa để có thể xác định số lượng đội đá vòng loại. Xin nhắc lại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam là giải đấu loại hình 11 người thi đấu trong thời gian 80 phút mỗi trận (mỗi hiệp 40 phút), các đội sẽ tuân thủ điều lệ theo những quy định dành cho các giải ngoài chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).





Cơ hội để nhân rộng bóng đá học đường

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho hay: “VFF rất vui khi lần đầu hợp tác với Báo Thanh Niên tổ chức sân chơi 11 người cho bóng đá sinh viên. Thực sự đây là một cơ hội không thể tốt hơn để nhân rộng và phát triển bóng đá học đường. Chúng ta hãy nhìn tấm gương của Hàn Quốc hay Nhật Bản, bóng đá sinh viên của họ rất mạnh và tài năng nên các đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ của những quốc gia này cũng từ sân chơi trường học mà ra. Chất lượng bóng đá sinh viên của họ rất tốt chính vì được quan tâm, đầu tư và chăm chút nên chúng ta còn nhớ những năm 90 của thế kỷ trước, các đội sinh viên của 2 quốc gia này sang đá với các đội mạnh của Việt Nam khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn. Ngay trong khu vực, Thái Lan hay Singapore cũng chú trọng phát triển bóng đá sinh viên vì đó là cái nôi nuôi dưỡng đam mê và giúp cho những nhà tuyển trạch có cơ hội nhìn thấy các tài năng để phát hiện bổ sung.

Vì thế khi nhận thông tin hơn 50 trường đã đăng ký tham dự, VFF nhận thấy công tác chuẩn bị tổ chức của Báo Thanh Niên rất bài bản, chuyên nghiệp, sức lan tỏa rất lớn nên đã gây tiếng vang mạnh mẽ. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng cùng với Báo Thanh Niên duy trì lâu dài sân chơi hấp dẫn này để không chỉ tiếp lửa cho bóng đá học đường, tạo nên sức thu hút và lan tỏa mạnh mẽ mà còn đãi cát tìm vàng từ đây để bóng đá Việt Nam ngày một mạnh hơn trong tương lai”.