Đại học Harvard đối mặt vụ kiện mới từ chính quyền liên bang

Đại học Harvard tiếp tục đối mặt vụ kiện mới từ chính quyền Tổng thống Trump

Hôm 20.3 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ đâm đơn kiện lên tòa liên bang ở thành phố Boston (bang Massachusetts) với cáo buộc rằng Đại học Harvard tiếp tục làm ngơ trước những hành vi quấy rối nhằm vào sinh viên Do Thái và Israel.

Trường cũng bị cho cố tình không thi hành các quy định khi nạn nhân là người Do Thái hoặc người Israel.

"Điều này gửi đi thông điệp rõ ràng cho cộng đồng Do Thái và Israel ở Đại học Harvard rằng sự dửng dưng không phải là vô tình; họ đã bị cố ý loại trừ và trên thực tế bị tước đi quyền tiếp cận bình đẳng với các cơ hội giáo dục ở trường", Reuters hôm 21.3 dẫn nội dung đơn kiện.

Người phát ngôn của Đại học Harvard cho biết trường sẽ chống lại vụ kiện trước tòa, và xem đây là một hành động trả đũa và mang tính ngụy tạo tiếp theo của chính quyền liên bang chỉ vì Đại học Harvard từ chối trao lại quyền kiểm soát cho Washington.

Phía trường cũng cho biết đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý tình trạng bài Do Thái trong khuôn viên, bao gồm mở rộng đào tạo, cải thiện quy trình kỷ luật và áp dụng định nghĩa về bài Do Thái của Liên minh quốc tế nhằm Tưởng niệm Cuộc Diệt chủng người Do Thái trong thế chiến thứ hai.

Bên cạnh Đại học Harvard, nhiều trường khác của Mỹ cũng đối mặt cáo buộc từ chính quyền liên bang rằng đã làm ngơ trước tình trạng bài Do Thái tại khuôn viên trường kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ giữa Israel và Hamas ở Gaza vào tháng 10.2023.

Trong số này có Đại học Columbia, trường hồi tháng 7 năm ngoái đã đồng ý trả 220 triệu USD để khôi phục nguồn tài trợ liên bang.

Đến tháng 2 năm nay, Bộ Tư pháp cũng đâm đơn kiện hệ thống Đại học California, cáo buộc rằng các nhân viên Do Thái và Israel tại Đại học California ở Los Angeles phải đối mặt với tình trạng bài Do Thái lan rộng.