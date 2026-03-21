Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đại học Harvard đối mặt vụ kiện mới từ chính quyền liên bang

Thụy Miên
21/03/2026 08:59 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng nỗ lực tấn công pháp lý đối với Đại học Harvard bằng vụ kiện mới, nhằm thu hồi hàng tỉ USD tiền tài trợ liên bang cho trường.

Hôm 20.3 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ đâm đơn kiện lên tòa liên bang ở thành phố Boston (bang Massachusetts) với cáo buộc rằng Đại học Harvard tiếp tục làm ngơ trước những hành vi quấy rối nhằm vào sinh viên Do Thái và Israel.

Trường cũng bị cho cố tình không thi hành các quy định khi nạn nhân là người Do Thái hoặc người Israel.

"Điều này gửi đi thông điệp rõ ràng cho cộng đồng Do Thái và Israel ở Đại học Harvard rằng sự dửng dưng không phải là vô tình; họ đã bị cố ý loại trừ và trên thực tế bị tước đi quyền tiếp cận bình đẳng với các cơ hội giáo dục ở trường", Reuters hôm 21.3 dẫn nội dung đơn kiện.

Người phát ngôn của Đại học Harvard cho biết trường sẽ chống lại vụ kiện trước tòa, và xem đây là một hành động trả đũa và mang tính ngụy tạo tiếp theo của chính quyền liên bang chỉ vì Đại học Harvard từ chối trao lại quyền kiểm soát cho Washington.

Phía trường cũng cho biết đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý tình trạng bài Do Thái trong khuôn viên, bao gồm mở rộng đào tạo, cải thiện quy trình kỷ luật và áp dụng định nghĩa về bài Do Thái của Liên minh quốc tế nhằm Tưởng niệm Cuộc Diệt chủng người Do Thái trong thế chiến thứ hai.

Ông Trump cáo buộc sinh viên nước ngoài giành chỗ của sinh viên Mỹ ở Harvard

Bên cạnh Đại học Harvard, nhiều trường khác của Mỹ cũng đối mặt cáo buộc từ chính quyền liên bang rằng đã làm ngơ trước tình trạng bài Do Thái tại khuôn viên trường kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ giữa Israel và Hamas ở Gaza vào tháng 10.2023.

Trong số này có Đại học Columbia, trường hồi tháng 7 năm ngoái đã đồng ý trả 220 triệu USD để khôi phục nguồn tài trợ liên bang.

Đến tháng 2 năm nay, Bộ Tư pháp cũng đâm đơn kiện hệ thống Đại học California, cáo buộc rằng các nhân viên Do Thái và Israel tại Đại học California ở Los Angeles phải đối mặt với tình trạng bài Do Thái lan rộng.

Tin liên quan

Ông Trump muốn Đại học Harvard chi 1 tỉ USD 'bồi thường'

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin trên truyền thông, đồng thời khẳng định chính quyền của ông vẫn theo đuổi việc buộc Đại học Harvard nộp 1 tỉ USD để giải quyết các cuộc điều tra về các chính sách của trường.

Cựu hiệu trưởng Harvard bị điều tra về quan hệ với tội phạm ấu dâm Epstein

'Bóc phốt' nghịch lý ở Đại học Harvard

Khám phá thêm chủ đề

Đại học Harvard chính quyền liên bang bài Do Thái Đại học columbia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận