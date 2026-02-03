Ông Trump muốn Đại học Harvard chi 1 tỉ USD 'bồi thường'

Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 2.2 ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 3.2 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang theo đuổi việc buộc Đại học Harvard nộp 1 tỉ USD để giải quyết các cuộc điều tra về các chính sách của trường, trong khi hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng dù đã trải qua nhiều tháng đàm phán.

Chính quyền liên bang đã đe dọa cắt giảm ngân sách đối với Đại học Harvard và một số trường đại học khác vì các vấn đề bao gồm các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine chống lại cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza, sự đa dạng trong khuôn viên trường và các chính sách về người chuyển giới.

Ông Trump cho rằng Đại học Harvard và các trường đại học khác đã cho phép các hành vi bài Do Thái trong các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine.

"Chúng tôi hiện đang yêu cầu bồi thường 1 tỉ USD và không muốn có bất kỳ liên hệ nào nữa trong tương lai với Đại học Harvard", ông Trump viết trên Truth Social nhưng không nêu rõ ông đã tính ra con số đó như thế nào hoặc đề cập đến khoản bồi thường nào.

Bài đăng của ông Trump được đưa ra sau khi tờ The New York Times dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ đã từ bỏ việc đòi tiền từ Đại học Harvard trong các cuộc đàm phán đang diễn ra để đạt được thỏa thuận. Ông Trump đã bác bỏ bài báo này.

Các quan chức của chính quyền Mỹ và Đại học Harvard đã tham gia vào các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng. Ông Trump cho biết vào tháng 9.2025 rằng một thỏa thuận đã gần đạt được và sẽ bao gồm khoản chi 500 triệu USD từ Đại học Harvard.

Đại học Harvard chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Chính phủ Mỹ đã dàn xếp các cuộc điều tra với một số trường đại học. Năm ngoái, Đại học Harvard đã kiện chính quyền ông Trump và một thẩm phán sau đó đã phán quyết rằng chính phủ đã chấm dứt trái pháp luật một số khoản tài trợ cho trường đại học này.