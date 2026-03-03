Đại học nơi tỉ phú Jensen Huang tốt nghiệp mở rộng hợp tác với Việt Nam

Tỉ phú Jensen Huang trong lễ khởi công không gian đổi mới sáng tạo tại ĐH Oregon State - công trình được ông tài trợ 50 triệu USD - vào năm 2024 ẢNH: OREGON STATE UNIVERSITY

Có tuổi đời gần 160 năm, ĐH Oregon State (OSU) ở bang Oregon, Mỹ là ngôi trường CEO NVIDIA Jensen Huang từng theo học cử nhân từ năm 1980-1984 để lấy bằng khoa học về kỹ thuật điện (BSEE). Đây là ngôi trường công lập có thế mạnh đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ và là ĐH đầu tiên tại Mỹ mở chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhân chuyến công tác đến TP.HCM để gặp mặt cựu sinh viên, người học tiềm năng và tìm cơ hội hợp tác, tiến sĩ Jayathi Y. Murthy, Chủ tịch OSU, đã dành cho Thanh Niên cuộc trao đổi vào hôm 2.3.

Xu hướng mới của nghiên cứu AI

Theo bà Murthy, nhiều trường ĐH Mỹ đã có kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo rất sâu về AI trước cả khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT, Gemini xuất hiện và bùng nổ về lượt sử dụng như hiện nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hướng nghiên cứu mới đang nổi lên là tìm cơ hội ứng dụng AI vào đời sống (applied AI) thay vì chỉ tập trung thuần túy vào các khía cạnh liên quan tới công nghệ AI (hard AI).

"AI hiện có thể hỗ trợ khâu thiết kế bán dẫn (quá trình tạo ra các vi mạch cùng những thiết bị bán dẫn khác - PV), dự báo tác động của biến đổi khí hậu hiện nay tới ngành nông - lâm - ngư nghiệp, hoặc góp phần đổi mới các lĩnh vực sáng tạo như mỹ thuật, sản xuất nội dung số. AI không chỉ hỗ trợ chúng ta ra quyết định hiệu quả hơn mà còn trở thành động lực thúc đẩy sự chuyển đổi trong nhiều ngành nghề", nữ tiến sĩ nhấn mạnh.

Không chỉ nghiên cứu AI theo hướng liên ngành, công cụ này còn được ứng dụng sâu rộng trong quá trình đào tạo. Bà Murthy lấy ví dụ ở OSU, người học có thể đăng ký tham dự các chương trình cấp chứng chỉ hoặc chứng chỉ vi mô về AI, bán dẫn, cả trực tiếp lẫn trực tuyến tùy nhu cầu. Giảng viên cũng được trao quyền quyết định xem có cho phép người học dùng AI trong lớp hay không, trong đó nhiều thầy cô tỏ ra hào hứng với công nghệ này.

"Chúng tôi muốn biến khả năng hiểu và sử dụng AI thành năng lực phổ quát cho người học cho dù họ theo đuổi bất kỳ lĩnh vực nào", bà Murthy nhận định.

Tiến sĩ Jayathi Y. Murthy, Chủ tịch ĐH Oregon State, trong cuộc trao đổi với Thanh Niên mới đây ẢNH: NGỌC LONG

Bà Murthy cho biết thêm mối quan tâm của Chính phủ về AI và bán dẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy OSU trực tiếp đến nước ta tìm kiếm và mở rộng hợp tác trong vài năm trở lại đây, không chỉ dừng ở vai trò tiếp nhận người học Việt như trước. Trong đó, bà đặc biệt lưu ý chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 của Chính phủ công bố vào năm 2024.

"Tầm nhìn và mức độ tập trung của chiến lược này khá rõ ràng và đầy tham vọng", bà chia sẻ. "Và trường của chúng tôi luôn quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là ở các lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước".

Để hiện thực hóa điều này, nhiều đoàn công tác của OSU đã sang thăm và làm việc với các trường ĐH Việt Nam, trong đó có các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM và mới đây nhất là Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở TP.HCM. Trường kỳ vọng thời gian tới sẽ có nhiều dự án hợp tác nghiên cứu, đào tạo và mở rộng thực tập tại Việt Nam, không chỉ với các trường ĐH trong nước mà còn với cả những doanh nghiệp ở Việt Nam.

Thách thức trong tuyển dụng bán dẫn

Buổi trao đổi cũng có sự góp mặt của bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc quan hệ chính phủ của Intel Việt Nam. Một điểm được bà Hương nhấn mạnh là chất lượng đào tạo trong nước đang ngày càng được nâng cao và sinh viên Việt sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng mà tập đoàn này đề ra. Thời gian trên giảng đường, các bạn cũng được tiếp xúc với những kiến thức, công nghệ mới không hề thua kém sinh viên nước ngoài.

Tuy nhiên vẫn còn đó các thách thức nổi bật mà đơn vị phải "chung tay" với nhà trường để giải quyết.

Thách thức nổi bật là thiếu hụt trải nghiệm thực tiễn, khi phần lớn nhân sự được tuyển dụng chỉ thuần thục kiến thức đã được dạy từ nhà trường. Điều này xuất phát từ việc các bạn chỉ được đào tạo lý thuyết mà có ít cơ hội thực hành trên các thiết bị liên quan. Ngoài ra, do số lượng nhân lực tốt nghiệp đúng ngành còn hạn chế nên đơn vị thường phải tuyển dụng ứng viên từ các ngành gần, đôi khi không đáp ứng đủ năng lực để vận hành máy móc.

Điều này yêu cầu doanh nghiệp phải dành thêm thời gian đào tạo lại nhân sự để các bạn có thể đáp ứng những tiêu chuẩn đặt ra. Xa hơn nữa, đơn vị còn tiếp nhận thực tập sinh là sinh viên, đồng thời tham gia góp ý, xây dựng chương trình đào tạo tại các trường ĐH.

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc quan hệ chính phủ của Intel Việt Nam, nêu những thử thách của doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân sự lĩnh vực bán dẫn ẢNH: NGỌC LONG

Bà Hương cho biết thêm, trước những biến động hiện nay trên thế giới, Việt Nam nói riêng, khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng về bán dẫn trên toàn cầu. Thực tế này tạo ra thị trường lao động nhiều cơ hội cho những nhân sự ngành này, nhất là khi Chính phủ đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030.

Gửi lời khuyên tới những ứng viên mong muốn làm việc ở Intel Việt Nam, bà Hương thông tin các bạn vừa phải có kiến thức vững, kỹ thuật tốt - đặc biệt ở lĩnh vực khoa học máy tính - vừa phải "làm chủ" những kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề phát sinh... "Chúng tôi đánh giá cao các ứng viên có khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn", bà Hương chia sẻ.

Một điểm khác được đại diện Intel Việt Nam nhấn mạnh là ứng viên trong nước không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các ứng viên quốc tế. Tuy nhiên, mỗi nhóm đều có những thế mạnh riêng và thực tế, những ứng viên tốt nghiệp từ trường CĐ vẫn có thể thuyết phục được bộ phận tuyển dụng.