Đại học thuộc Ivy League miễn học phí và nhiều khoản khác cho sinh viên

Cụ thể, với những gia đình có thu nhập dưới 200.000 USD/năm (5,1 tỉ đồng), Yale cho biết sẽ miễn toàn bộ học phí cho sinh viên. Trong khi đó, với những trường hợp gia đình có thu nhập dưới 100.000 USD/năm, ngôi trường Ivy League này không chỉ miễn học phí mà còn lo tất cả chi phí khác để các bạn đến học mà không cần trả thêm bất kỳ đồng nào, gồm sách vở, ăn ở, sinh hoạt, bảo hiểm y tế...

ĐH Yale đứng thứ 7 tại Mỹ và xếp thứ 10 thế giới, theo bảng xếp hạng ĐH toàn cầu của tổ chức Times Higher Education (Anh). Còn bảng xếp hạng ĐH tốt nhất nước Mỹ của tổ chức U.S. News & World Report (Mỹ) xếp Yale ở vị trí số 5 lần lượt sau Princeton, MIT, Harvard và Stanford.

Bên cạnh các gói hỗ trợ, Yale còn cấp nhiều khoản bổ sung khác để người học mua quần áo đông, tham gia chương trình hè ở nước ngoài..., trích thông báo đăng đầu tuần trước của trường.

Chính sách trên áp dụng cho khóa sinh viên nhập học vào kỳ mùa thu năm nay, không phân biệt người học là cư dân trong nước hay nước ngoài.

"Qua thông báo này, chúng tôi tái khẳng định và củng cố cam kết chi phí sẽ không bao giờ là rào cản ngăn cách sinh viên đầy triển vọng đến học tại Yale", ông Jeremiah Quinlan, Trưởng khoa Tuyển sinh ĐH và hỗ trợ tài chính, nhận định. Trước đó từ 2020, trường cũng ra chính sách miễn tất cả chi phí cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 75.000 USD, thấp hơn 15.000 USD so với ngưỡng vừa công bố.

Sinh viên ĐH Yale trong một sự kiện do trường này tổ chức vào năm 2025 ẢNH: YALE UNIVERSITY

Theo thông tin trên website của nhà trường, nếu không có chính sách hỗ trợ tài chính, tổng chi phí hằng năm để theo học bậc cử nhân ở Yale, bao gồm ăn ở, có thể lên tới 90.000 USD (2,3 tỉ đồng). Với chính sách mới này, Yale cho biết sinh viên đến từ khoảng 80% số hộ gia đình có con từ 6-17 tuổi ở Mỹ nằm trong diện được miễn học phí và gần một nửa có thể đi học tại Yale mà không mất đồng nào.

Chính sách mới từ Yale nối tiếp động thái của nhiều cơ sở giáo dục danh tiếng khác trên khắp nước mỹ, bao gồm MIT và các trường khác trong Ivy League như Harvard, Pennsylvania... Cả ba trường vừa được nêu đều miễn học phí cho hộ gia đình có thu nhập hằng năm từ 200.000 USD trở xuống, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Hào phóng hơn, ĐH Princeton cũng trong nhóm Ivy League hồi tháng 8 năm ngoái quyết định miễn học phí cho những gia đình có thu nhập từ 250.000 USD (6,4 tỉ đồng) trở xuống, đồng thời miễn mọi chi phí với những hộ có thu nhập từ 150.000 USD (3,8 tỉ đồng) trở xuống.

Cùng với Yale, ĐH Emory, một trường nghiên cứu tư thục tại Atlanta, Mỹ, cũng sẽ triển khai chính sách miễn học phí cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 200.000 USD từ kỳ mùa thu năm nay.

Theo tờ The New York Times, việc tăng cường hỗ trợ tài chính diễn ra sau phán quyết năm 2023 của Tòa án tối cao Mỹ, vốn hạn chế những biện pháp mà ĐH nước này có thể áp dụng để tuyển sinh nhằm xây dựng cộng đồng người học đa dạng chủng tộc. Việc đẩy mạnh hỗ trợ tài chính được kỳ vọng sẽ giúp thu hút đa dạng thí sinh hơn, bởi chủng tộc và thu nhập thường có mối tương quan.

Theo thống kê từ Văn phòng Nghiên cứu tổ chức thuộc ĐH Yale, hơn 50.000 học sinh nộp hồ sơ ứng tuyển vào các chương trình cử nhân ở Yale vào năm 2025. Song, chỉ hơn 2.300 em trúng tuyển, với tỷ lệ chấp nhận ở mức 4,8%. 97% trong số những ứng viên trúng tuyển có điểm trung bình thuộc tốp 10% đứng đầu lớp, trong khi 64% và 49% đạt điểm SAT toán và đọc-viết ở mức 760-800 (800 là mức cao nhất - PV), báo cáo cho biết thêm.

Để ứng tuyển vào Yale, trường thông tin ứng viên phải nộp thư giới thiệu từ 2 giáo viên và 1 cố vấn học tập, học bạ kèm bảng điểm, kết quả bài thi chuẩn hóa (ACT, AP, IB hay SAT), chứng chỉ tiếng Anh quốc tế... Ngoài ra ứng viên cũng cần viết bài luận theo một số chủ đề trường yêu cầu, dựa theo quy trình ứng tuyển mà các bạn lựa chọn.

Theo thống kê của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE), năm 2024 tổng cộng có 36.176 người Việt du học Mỹ, xếp thứ 6 về số du học sinh và tiếp tục đà tăng trưởng kể từ sau Covid-19. Nhưng nếu xét riêng số lượng tại các trường từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12), Việt Nam đông thứ 2 với 4.252 người, chỉ sau Trung Quốc. Riêng năm học 2023-2024, du học sinh Việt đóng góp hơn 1 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ, theo cơ quan ngoại giao Mỹ.