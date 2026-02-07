Đại học Việt ra 'biển lớn' mời hợp tác, điều gì khiến trường nước ngoài ấn tượng?

Đại diện từ các trường học, tổ chức nước ngoài trao đổi với đại diện trường ĐH Việt Nam tại phiên trình bày Viet Nam Spotlight ẢNH: NGỌC LONG

Sự kiện thuộc khuôn khổ tuần lễ giáo dục Đông Á thường niên được Hội đồng Anh tổ chức từ ngày 3-6.2. Trong số đó, phiên trình bày Viet Nam Spotlight (Điểm nhấn Việt Nam) - hoạt động lần đầu tổ chức trong khuôn khổ tuần lễ này nhằm giới thiệu định hướng và quy định liên quan tới giáo dục của chính phủ Việt Nam - thu hút sự quan tâm của đông đảo đơn vị nước ngoài muốn đầu tư vào nước ta.

Tham gia phiên trình bày này có ĐH Phenikaa, ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Học viện Ngân hàng.

ĐH Việt Nam còn nhiều dư địa hợp tác

Tại đây, mỗi ĐH trong nước có một phút giới thiệu tổng quan về lịch sử và thành tích của trường, sau đó tiếp tục được tạo điều kiện trao đổi 1:1 nhằm hiểu nhau hơn và xây dựng nền tảng kết nối về sau.

Trao đổi với Thanh Niên sau khi tìm hiểu nhiều trường Việt Nam, bà Kong Tzer Miin, Giám đốc khu vực Đông Nam Á ở ĐH Queen's Belfast (QUB, Anh) - một trường thuộc Nhóm Russell danh giá - nhận xét ĐH Việt Nam còn nhiều dư địa hợp tác, từ xây dựng lộ trình tuyển sinh ngoài nước tới phối hợp liên kết đào tạo theo mô hình như 2+2 (2 năm học tại Việt Nam, 2 năm ở Anh) hoặc 3+M (3 năm học trong nước và chuyển tiếp lấy bằng thạc sĩ ở Anh).

"Chúng tôi đã nghiên cứu về Việt Nam trong thời gian dài cả ở khía cạnh kinh tế và sự phát triển của nền giáo dục. Đặc biệt, khi xem xét tiềm năng, chúng tôi nhận thấy thời điểm này là cơ hội rất tốt để kết nối và hợp tác với các ĐH Việt Nam, một phần vì các trường rất thân thiện, cởi mở, sở hữu nhiều kinh nghiệm hợp tác giáo dục xuyên quốc gia (TNE)", bà Kong đánh giá.

Bên cạnh yếu tố kinh tế và giáo dục, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống, ví dụ như Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT, cũng là lý do khiến thời điểm hiện nay "vô cùng phù hợp" để các trường của hai nước đối thoại và học hỏi lẫn nhau, theo giáo sư Rupak Kharel, Phó trưởng khoa phụ trách quốc tế tại Trường Máy tính và kỹ thuật thuộc ĐH Huddersfield (Anh) kiêm giảng viên thỉnh giảng tại một trường ĐH ở Việt Nam.

Có kinh nghiệm hợp tác với nhiều ĐH tại Hà Nội, TP.HCM..., ông Kharel chia sẻ một điểm khác ông ấn tượng là nguồn năng lượng tích cực và sự chăm chỉ, hiếu học của các bạn sinh viên Việt Nam. Đây cũng là một trong những lý do khiến ĐH Huddersfield muốn hiện diện tại Việt Nam với vai trò là một trường ĐH thực thụ thay vì chỉ là đối tác của một vài chương trình liên kết đào tạo như hiện nay.

Nam giáo sư lưu ý thêm, dù hiện tại có nhiều mô hình hợp tác song tất cả đều dựa trên một cốt lõi chính, đó là tầm nhìn chung giữa hai đơn vị - hoặc nói cách khác là chung mục tiêu, sứ mệnh. Điều này quan trọng hơn nhiều yếu tố khác như niềm tin hay sự thấu hiểu.

Đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao đổi với giáo sư Rupak Kharel (bìa phải) và bà Eve Alcock, Giám đốc quan hệ đối ngoại Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH Anh (bìa trái) ẢNH: NGỌC LONG

Là đại diện một trong những cơ sở giáo dục tham gia chào mời hợp tác ở Viet Nam Spotlight, tiến sĩ Lưu Nguyễn Đức Hạnh, Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Phó trưởng khoa Điều dưỡng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), nhận định trường ĐH Việt ngày càng tự tin hơn trong quá trình trao đổi, tìm hiểu đối tác bởi nhiều sinh viên chọn chương trình liên kết đào tạo của trường Việt để "du học tại chỗ" thay vì du học toàn khóa ở trường nước ngoài.

Một xu hướng đáng chú ý, theo bà Hạnh, là ngày càng nhiều ĐH nước ngoài muốn bắt đầu hợp tác ở các lĩnh vực như kỹ thuật, du lịch, nhà hàng - khách sạn thay vì chỉ chọn "cái dễ để làm trước" - ở đây là ngành kinh doanh. "Nhiều trường nước ngoài cũng chia sẻ điều họ tìm kiếm không phải là trường Việt có nhiều giải thưởng hay không, mà là cả hai liệu có chung tiếng nói hay không", nữ tiến sĩ thông tin.

Thị trường lớn thứ 5 trong khu vực Đông Á, có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong top 5

Tại phiên chia sẻ, bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc Chương trình giáo dục của Hội đồng Anh ở Việt Nam, thông tin chính phủ Việt Nam đang hiện thực hóa mong muốn thành trung tâm giáo dục trong khu vực bằng nhiều chính sách khác nhau từ Quyết định 1600 của Thủ tướng về hội nhập quốc tế trong GD-ĐT, hay Quyết định số 1002 của Thủ tướng về đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao...

Điều này đặt ra không ít cơ hội và thử thách, theo bà Vân Anh, song nhìn chung chính phủ đang ủng hộ mạnh mẽ công cuộc này. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT mới đây phối hợp với Hội đồng Anh công bố sổ tay hướng dẫn hợp tác giáo dục và đầu tư ở Việt Nam phiên bản thứ hai để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài muốn dấn thân vào thị trường nước ta.

Một tín hiệu tích cực khác, theo dữ liệu từ chính phủ Anh, ở lĩnh vực TNE hợp tác với Anh, nước ta vừa là thị trường lớn thứ 5 trong khu vực Đông Á vừa là nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong top 5. Tính riêng năm học 2023-2024, TNE Anh ở Việt Nam góp tới 80% tăng trưởng tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy môi trường sôi động và nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Bà Hoàng Vân Anh giới thiệu các định hướng của chính phủ Việt Nam ở lĩnh vực giáo dục trước đại diện nhiều tổ chức, trường học nước ngoài ẢNH: NGỌC LONG

Cũng theo nữ giám đốc, đối tác ở nước ngoài có thể tham khảo 5 mô hình hợp tác TNE nổi bật ở Việt Nam, gồm hợp tác nghiên cứu, thiết kế chương trình đào tạo, trao đổi giảng viên - người học; thực hiện chương trình liên kết đào tạo; đặt văn phòng đại diện; mở phân hiệu quốc tế; cuối cùng là đầu tư vào cơ sở giáo dục ĐH trong nước với hơn 50% nguồn vốn từ nước ngoài.

Ông Christopher Jeffery, Phó hiệu trưởng phụ trách chiến lược và hợp tác quốc tế ở Trường ĐH Anh quốc Việt Nam (ĐH quốc tế có 100% nguồn vốn từ nước ngoài dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ hai nước), Chủ tịch Nhóm công tác giáo dục kiêm thành viên Hội đồng quản trị Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam, nhận xét: "Một khi mọi thứ đã được thống nhất và chính thức triển khai, chính phủ Việt Nam và các đối tác trong nước đều tập trung cao độ để đảm bảo mọi thứ vận hành hiệu quả".

"Và không chỉ có Hà Nội hay TP.HCM, mà trên khắp cả nước còn có nhiều ĐH đang tìm kiếm quan hệ hợp tác và phát triển đối tác", ông nói thêm tại phiên chia sẻ.

Ông Christopher Jeffery, chuyên gia giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm vận hành mô hình TNE ẢNH: NGỌC LONG

Đứng ở góc độ tổ chức quốc tế, bà Eve Alcock, Giám đốc quan hệ đối ngoại Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH Anh (QAA), cho biết bà rất ấn tượng với cách các trường ĐH "cam kết rất cao" với chất lượng đào tạo. Mới đây nhất, ĐH Bách khoa Hà Nội (HUST) đã tham gia quá trình kiểm định chuẩn QAA. Và sắp tới vào tháng 3, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (IUH) cũng có động thái tương tự.

Đây là hai ĐH công lập đầu tiên tại Việt Nam tham gia kiểm định theo tiêu chuẩn của QAA - tổ chức độc lập, có uy tín quốc tế, chịu trách nhiệm bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục ĐH tại Anh và trên phạm vi toàn cầu.

"Nếu kiểm định thành công, chắc chắn các trường sẽ được định vị tốt hơn trên trường quốc tế", bà Alcock nhấn mạnh với Thanh Niên.

Bà nói thêm, kể từ khi ký biên bản ghi nhớ với Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), QAA cũng đang tìm hiểu các cách thức để hợp tác với các bên liên quan ở Việt Nam. Cũng theo bà Alcock, để hợp tác hiệu quả, điều các ĐH Việt Nam nên làm là giúp đối tác không chỉ hiểu về mình mà còn phải hiểu về bối cảnh bản địa.