Đại hội thể thao đặc biệt ở viện dưỡng lão

Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng có 10 cơ sở ở Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Hải Phòng, đang chăm sóc 800 người cao tuổi. Tháng 4 này, đơn vị tổ chức "đại hội thể thao Olympic" ở tất cả các cơ sở, thu hút hàng trăm cụ đăng ký tham gia.

Được truyền động lực từ đối thủ

Mấy ngày qua, các clip thi đấu của các cụ được cộng đồng mạng chia sẻ, lan tỏa. Ít ai biết, "Olympic Diên Hồng" đã được tổ chức 10 năm qua, thường vào tháng 4 hằng năm.

Cụ Tỉnh nhận huy chương bạc môn pickleball ẢNH: TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO DIÊN HỒNG

"Chúng tôi xây dựng Olympic Diên Hồng như một "thế vận hội thu nhỏ" dành riêng cho người cao tuổi. Các cụ được vận động, thi đua, được cổ vũ và đặc biệt là cảm nhận mình vẫn khỏe, có ích và đầy năng lượng", bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, nói.

Bà Thu Hà cho biết ý tưởng tổ chức đại hội thể thao xuất phát từ mong muốn giản dị là làm sao để người cao tuổi không chỉ được chăm sóc về sức khỏe mà còn có đời sống tinh thần tích cực, năng động, có mục tiêu mỗi ngày. Thể thao là một trong những cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

Olympic Diên Hồng được thiết kế với hệ thống môn thi đa dạng, phù hợp thể trạng người cao tuổi. Trong đó, có những môn thi đặc trưng như đua xe lăn, đua gậy chữ U. Ở phần thi đua xe lăn, nhiều cụ tham gia trong điều kiện sức khỏe hạn chế. Có cụ chân yếu không thể đi, có cụ liệt nửa người, chỉ có thể dùng một tay điều khiển xe. Trên đường đua, không ít lần xe bị lệch hướng, điều dưỡng hỗ trợ nhẹ nhàng đưa xe trở lại đúng làn. Còn lại, hành trình về đích là nỗ lực của chính các cụ.

Có những cụ tay yếu đến mức phải dùng thêm chân để đẩy xe di chuyển. Gương mặt đôi khi lộ rõ mệt mỏi, muốn dừng lại, nhưng khi nhìn sang bên cạnh thấy đối thủ đang tiến về phía trước, các cụ được tiếp thêm động lực để hoàn thành phần thi.

"Chơi môn nào cũng khỏe và vui"

Đại hội thể thao còn có các môn vận động nhẹ nhưng vui như ném bóng vào rổ - mô phỏng bóng rổ nhưng ở khoảng cách gần. Môn đi bộ tiếp sức giúp các cụ kết nối với nhau. Môn bowling, bắn súng đem đến trải nghiệm vận động kết hợp sự tập trung. Sôi động nhất là bóng đá hay pickleball, nhận được sự hưởng ứng từ các cụ.

Cụ Quỳnh giành huy chương bạc môn đi bộ tiếp sức ẢNH: TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO DIÊN HỒNG





Cụ Trần Thị Tỉnh (80 tuổi, giành huy chương bạc môn pickleball) chia sẻ: "Được thi đấu tôi rất vui, các anh chị em tham gia đông nên có dịp giao lưu với nhau nhiều hơn. Tập thể dục môn nào, động tác gì cũng có lợi, cũng khỏe mạnh và vui vẻ cả".

Cụ Phan Ngọc Quỳnh (88 tuổi, đoạt huy chương bạc môn đi bộ tiếp sức) cũng bày tỏ niềm vui, dường như quên hết bệnh tật khi tham gia thi đấu. "Nhìn thấy bạn bè thi thì tôi vui vẻ, hoan hô cổ vũ. Lúc mình thi thì tôi tập trung, cố gắng để về đích nên được huy chương", cụ nói.

Cuộc thi không đặt nặng yếu tố thắng thua, mà ưu tiên sự an toàn, niềm vui và tinh thần tham gia của các cụ. Vì vậy, luật thi, tiêu chí chấm điểm đều được "nới" rất linh hoạt. Tuy nhiên, yếu tố công bằng vẫn được đảm bảo rất rõ ràng nhờ đội ngũ trọng tài.

Theo bà Thu Hà, bên cạnh thể thao, trong đời sống hằng ngày, các cụ còn tham gia nhiều chương trình mang tính trí tuệ và tinh thần như tìm hiểu lịch sử, sân chơi gợi nhớ ký ức hay những cuộc thi như Quý ông hoàn hảo, Hoa hậu cao niên…

Cuộc đua xe lăn của các cụ được lan tỏa nhiều trên mạng xã hội ẢNH: TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO DIÊN HỒNG

"Điều khiến chúng tôi xúc động nhất sau mỗi mùa Olympic không phải là kết quả, mà là những thay đổi trong tinh thần của các cụ. Có những cụ đã giành huy chương vàng ở một môn thi, nhưng khi thấy bạn bè thi đấu ở nội dung tiếp theo lại xin tham gia thêm, chỉ vì "vui quá, muốn chơi thêm". Có cụ đeo huy chương suốt cả năm, đi đâu cũng tự hào đeo trên cổ như một kỷ niệm đáng quý", bà Hà nói và cho biết người thân của các cụ đã đến cổ vũ và rất bất ngờ khi cha mẹ mình có thể tham gia những hoạt động sôi nổi.