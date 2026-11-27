Sáng 27.11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị), Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ chào cờ, nghi thức cất cánh Lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm 2026.

Những quả khinh khí cầu tạo điểm nhấn trong khuôn viên Thành cổ Quảng Trị ẢNH: BÁ HOÀNG

Các cựu chiến binh có mặt từ sớm để xem các quả khinh khí cầu rực rỡ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thích thú check-in cùng khinh khí cầu ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Quảng Trị chủ đề "Bay trên quê hương thanh bình" là một trong những hoạt động điểm nhấn có tính mới, giàu tính trải nghiệm và khả năng thu hút du khách cao trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - du lịch Quảng Trị kỳ 1 năm 2026.

Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh, đoàn viên, thanh niên đã có mặt bên trong khuôn viên Thành cổ Quảng Trị để chuẩn bị cho lễ chào cờ. Người dân, du khách cũng tập trung đông đúc để xem 34 quả khinh khí cầu tượng trưng cho 34 tỉnh, thành sau sáp nhập và chứng kiến khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc bay trên bầu trời thành cổ.

Hàng trăm học sinh, đoàn viên thanh niên cùng kéo căng lá cờ Tổ quốc rộng 2.025 mét vuông ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lá cờ sau đó được 2 quả khinh khí cầu kéo lên cao khoảng 100 m ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cờ Tổ quốc tung bay ở Thành cổ Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đúng 7 giờ, nghi thức chào cờ được bắt đầu. 500 học sinh, đoàn viên thanh niên cùng nhau kéo căng lá cờ Tổ quốc rộng 2.025 m2. Tiếp đó, lá đại kỳ được cột vào 2 quả khinh khí cầu lớn và đưa lên cao khoảng 100 m.

Chị Nguyễn Thị Trang Linh (28 tuổi, ở phường Quảng Trị) cho biết rất tự hào khi hôm nay ở quê hương tổ chức một lễ hội rất đặc biệt.

Thành cổ Quảng Trị rực rỡ trong lần đầu tiên tổ chức lễ hội khinh khí cầu ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Thật tự hào khi Quốc ca vang lên ở Thành cổ Quảng Trị và xúc động hơn khi lá cờ Tổ quốc rộng hơn 2.000 m2 được đưa lên cao, tung bay giữa lòng khuôn viên thành cổ. Một khoảnh khắc không chỉ tôi mà những người dân Quảng Trị khác ít khi được tham dự và chứng kiến", chị Linh chia sẻ.

Sau nghi thức chào cờ, người dân tiếp tục đến quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) để trải nghiệm bay treo và khám phá không gian bên trong khinh khí cầu.

Người dân trải nghiệm bay treo ở độ cao 50 m tại quảng trường Giải phóng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Du khách tham quan không gian bên trong khinh khí cầu ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 diễn ra từ ngày 27 - 29.11 tại hai địa điểm: Thành cổ Quảng Trị, quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (từ ngày 28 - 29.11).

Thông qua lễ hội, Quảng Trị kỳ vọng quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch và thu hút du khách. Sự kiện cũng hướng đến kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương.