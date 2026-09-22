Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2026: Rước cộ bông vào đêm rằm tháng 8

Theo chương trình, rằm tháng 8 năm Bính Ngọ, tức thứ sáu 25.9, các hoạt động của đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung bắt đầu từ 0 giờ với lễ cúng Tiểu Đàn tại Đền Thánh. Đến 12 giờ, Hội thánh tổ chức cúng Đàn Phật Mẫu tại Báo Ân Từ.

Lúc 16 giờ, Hội thánh tiếp khách mời tại Giáo Tông Đường, đồng thời hướng dẫn quan khách tham quan các quả phẩm hiến lễ và dùng tiệc nhẹ tại Giảng Đường.

Hàng chục ngàn người đổ về nội ô Tòa thánh Tây Ninh tham dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025 ẢNH: PHẠM HỮU

Đáng chú ý, vào lúc 18 giờ 30, lễ rước cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương cùng long mã, tứ linh gồm: Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng; đội múa Phụng và nhạc sắc tộc sẽ diễn hành từ trước Báo Ân Từ đến Đền Thánh, vòng qua đông - tây khán đài.

Đến 22 giờ, đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung chính thức được cử hành tại Báo Ân Từ.

Ngày 26.9 (ngày 16 tháng 8 âm lịch), chương trình tiếp tục với lễ cầu an cho thiếu nhi lúc 6 giờ tại Đền Thánh. Đến 7 giờ 30, Hội thánh phát quà trung thu cho các em thiếu nhi tại Trai Đường, khép lại chương trình đại lễ.

Theo thông báo, năm nay có 105 gian hàng trưng bày lễ phẩm được bố trí chung quanh Báo Ân Từ, phục vụ hoạt động của đại lễ.

Lễ rước cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương bên trong nội ô Tòa thánh Tây Ninh ẢNH: PHẠM HỮU

Vào năm ngoái, trước đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung khoảng 3 ngày khu vực trước cổng chính Tòa thánh Tây Ninh và các trục đường dẫn vào nội ô tòa thánh bắt đầu chật kín người đến dự đại lễ. Bên ngoài, từng đoàn xe khách, xe ô tô gia đình, xe máy nối đuôi nhau, tạo nên khung cảnh náo nhiệt trước lễ chính. Dòng người đi bộ, người mang lễ vật cùng tiến về tòa thánh để chiêm bái và hành lễ. Ngay sau đó, "biển người" lại tiếp tục tiến về khuôn viên tòa Báo Ân Từ để tham quan các quầy cúng của nhiều họ đạo.

Trong dòng người tấp nập, nhiều tín đồ mặc áo dài trắng truyền thống cùng tiến vào bên trong tòa thánh để hành lễ. Trên vỉa hè các con đường nội ô tòa thánh, nhiều người căng bạt, dựng lều ngồi chờ, ngủ nghỉ đến giờ hành đại lễ.