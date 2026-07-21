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Thế giới

Đài Loan lần đầu giảm tốc độ internet di động trong diễn tập phòng thủ

Thụy Miên
Thụy Miên
Trong cuộc diễn tập phòng thủ dân sự thường niên vào tháng 8, Đài Loan sẽ chủ động giảm tốc độ internet di động nhằm kiểm tra khả năng liên lạc của người dân nếu đường truyền băng thông bị ảnh hưởng trong các tình huống khẩn cấp.
Taiwan to slow mobile internet in civil defence drills as China threat grows - Ảnh 1.

Cảnh sát diễn tập ứng phó vụ tấn công mô phỏng vào cơ sở hạ tầng thiết yếu ở Nam Đầu (Đài Loan) hôm 2.7

ảnh: reuters

Việc giảm tốc độ internet di động sẽ được thực hiện trong các cuộc diễn tập phòng không thường niên tháng sau. Phạm vi diễn tập bao gồm khu vực miền trung vào ngày 10.8 và miền bắc vào ngày 13.8, theo Reuters hôm 21.7 dẫn thông tin về kế hoạch tổ chức.

Trong suốt 30 phút mỗi đợt, các dịch vụ băng thông cao, như gọi video, phát trực tuyến và tải hình ảnh lên mạng xã hội, sẽ không thể sử dụng trên khắp 14 thành phố và huyện ở miền bắc và miền trung Đài Loan, khu vực tập trung khoảng 70% dân số.

Các dịch vụ thiết yếu như máy ATM, hệ thống đèn tín hiệu giao thông và các cuộc gọi vào tổng đài cấp cứu sẽ không bị ảnh hưởng.

Hoạt động trên là một phần của nỗ lực chung do Đài Loan tiến hành nhằm tăng cường khả năng ứng phó trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép đối với hòn đảo. Bắc Kinh xem Đài Loan là bộ phận lãnh thổ không thể tách rời, và không loại trừ việc tái thống nhất bằng biện pháp quân sự.

Theo một quan chức an ninh cấp cao của Đài Bắc, quan chức này nói thêm việc tổ chức diễn tập trong điều kiện thông tin liên lạc bị gián đoạn đang trở thành xu hướng chung trên thế giới, và dẫn chứng các hoạt động tương tự tại Nhật Bản và Singapore.

Một quan chức khác của Đài Loan cho hay người dân có thể tính đến các phương án như sử dụng điện thoại cố định, internet cáp hoặc bộ đàm. Theo quan chức này, người dân cũng nên thống nhất trước với các thành viên trong gia đình về cách thức liên lạc và địa điểm gặp nhau trong trường hợp mạng di động bị gián đoạn.

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