Đài Loan mua hàng chục xuồng không người lái cho lực lượng tuần duyên?

Vị quan chức nói trên nói chính quyền Đài Loan dự kiến mua 25 xuồng nổi không người lái (USV) và 2 phương tiện lặn không người lái (UUV) cho lực lượng tuần duyên.

Một tàu tuần duyên của Đài Loan Ảnh: AFP

Số USV và UUV này sẽ do Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (NCSIST) của Đài Loan phát triển trong sự hợp tác với công ty Maritime Tactical Systems (MARTAC) của Mỹ.

Vị quan chức tiết lộ thêm mục tiêu là cho ra một nguyên mẫu để thử nghiệm trong nửa đầu năm 2027, nhưng lưu ý kế hoạch này vẫn còn "ở giai đoạn đầu".

Đề cập các cuộc tuần tra mới nhất của Trung Quốc ở vùng biển phía đông Đài Loan và gần các đảo xa bờ, quan chức này nói với Nikkei Asia: "Việc lực lượng tuần duyên của chúng tôi có được USV và UUV là rất quan trọng cho việc đối phó những thách thức ngày càng gia tăng ở vùng biển xung quanh".

MARTAC là một công ty công nghệ quốc phòng của Mỹ chuyên về USV và các hệ thống liên quan. Công ty có trụ sở tại bang Florida này đã ký một thỏa thuận với NCSIST vào tháng 9.2025 để hợp tác về các tàu nổi không người lái có khả năng nhận dạng mục tiêu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và các hoạt động phối hợp. MARTAC từ chối bình luận khi được Nikkei Asia liên hệ.

Là viện nghiên cứu và phát triển hệ thống vũ khí hàng đầu của Đài Loan, NCSIST đang có một loạt quan hệ đối tác ngày càng tăng với các công ty của Mỹ, trong đó có Saronic Technologies, Anduril Industries và Shield AI.

Ngoài ra, Đài Loan còn đặt mục tiêu trở thành trung tâm cung cấp kỹ thuật và sản xuất xuồng không người lái và máy bay không người lái cho các thị trường ở châu Á và phương Tây, những thị trường muốn giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc, theo Nikkei Asia.