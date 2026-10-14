Đài Loan sẽ đầu tư 4,4 tỉ USD vào một dự án ở Mỹ

"Theo kế hoạch hiện tại, sự hợp tác sẽ bao gồm việc thu mua 6 triệu tấn LNG từ Alaska mỗi năm sau khi dự án đi vào hoạt động", Cơ quan Kinh tế Đài Loan thông báo, cho biết thêm Đài Loan cũng sẽ "tham gia phát triển dự án, với mức đầu tư ước tính lên tới 4,4 tỉ USD".

Cũng theo thông báo này, nếu dự án tiến triển thuận lợi theo đúng lộ trình, dự kiến lượng LNG mới sẽ bắt đầu được bổ sung vào nguồn cung khí đốt tự nhiên của Đài Loan sớm nhất là vào năm 2032.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về dự án LNG Alaska được đề xuất tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở thành phố Wasilla thuộc bang Alaska (Mỹ) ngày 13.10 Ảnh: AP

Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở thành phố Wasilla thuộc bang Alaska hôm 13.10 rằng Đài Loan đã đồng ý mua 30% sản lượng từ đường ống dẫn khí ở Alaska trong vòng 20 năm tới và cũng sẽ đầu tư 4,4 tỉ USD vào dự án.

Gần đây, ông Trump cũng thông báo rằng Hàn Quốc đã đồng ý đầu tư vào dự án tại Alaska, nhưng Seoul sau đó đã ra tuyên bố khẳng định "chưa có quyết định nào được đưa ra".

Đài Loan nhập khẩu LNG từ nhiều quốc gia, nhưng cơ cấu nguồn cung đã thay đổi đáng kể trong năm nay sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát và Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz.

Theo số liệu chính thức của Đài Loan trong 8 tháng đầu năm 2026, Úc đã thay thế Qatar trở thành nhà cung cấp LNG lớn nhất cho Đài Loan, chiếm 34,8% tổng lượng nhập khẩu.

Tỷ trọng LNG nhập khẩu từ Qatar giảm xuống còn 10,7% (so với mức 35,1% cùng kỳ năm ngoái), trong khi lượng nhập khẩu từ Mỹ tăng hơn gấp ba lần, chiếm 24,5% tổng lượng nhập khẩu.