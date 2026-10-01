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    Thế giới

    Ông Tập Cận Bình nêu vấn đề Đài Loan trước thềm Quốc khánh Trung Quốc

    Văn Khoa
    Văn Khoa

    Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30.9 đã đề cập vấn đề Đài Loan trong bài phát biểu tại buổi chiêu đãi ở Bắc Kinh hôm 30.9 nhằm kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước CHND Trung Hoa (1.10.1949-10.2026).

    Trong bài phát biểu nói trên, ông Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực tăng cường giao lưu và hợp tác hai bờ eo biển Đài Loan, kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực ly khai đòi "độc lập cho Đài Loan", phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời tăng cường sự phát triển hòa bình của quan hệ hai bờ eo biển này nhằm thúc đẩy công cuộc thống nhất đất nước, theo Tân Hoa xã.

    Ông Tập Cận Bình kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực hướng tới thống nhất với Đài Loan - Ảnh 1.

    Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong tiệc chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 30.9

    Ảnh: Reuters

    Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23-25.9, Chủ tịch nước Trung Quốc đã nói với Tổng thống Donald Trump rằng Washington nên thể hiện sự "thận trọng" đối với vấn đề Đài Loan, theo AFP.

    Hôm 29.9, Trưởng Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Cố Lập Hùng cho hay Đài Loan đang liên tục thảo luận với Mỹ về việc bán vũ khí và đã nhận được sự đảm bảo rằng chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi.

    Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Loan. Vào tháng 5, sau chuyến thăm Bắc Kinh, Tổng thống Trump cho hay ông đang tạm hoãn một thương vụ mới trị giá khoảng 14 tỉ USD.

    Tuy nhiên, sau cuộc gặp với ông Tập tại Washington D.C vào tuần trước, ông Trump chỉ nói rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ lập trường của ông về vấn đề Đài Loan.

    Đài Loan hiện vẫn chưa được bàn giao một số đơn hàng vũ khí đã đặt mua từ trước. Một trong những vụ chậm trễ chính liên quan đến đơn hàng năm 2019 mua 66 chiếc tiêm kích F-16V của Tập đoàn Lockheed Martin, theo Reuters. Truyền thông Đài Loan đưa tin rằng 2 chiếc F-16V đầu tiên đang ở Hawaii để chờ chuyển giao.

    Ông Cố từ chối bình luận về lịch trình bàn giao, chỉ nói rằng tiến độ sản xuất đã đạt đến giai đoạn có thể thực hiện bàn giao, đồng thời cho biết có thêm các "biện pháp bồi thường" đi kèm do sự chậm trễ này.

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