Đài Loan thiệt hại kép vì xung đột Iran

Hôm qua 22.5, tờ The Hill dẫn lời Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết Mỹ đang tạm dừng bán vũ khí cho Đài Loan.

Một cơ sở của TSMC ở Đài Loan Ảnh: Reuters

Bị tạm ngưng nguồn vũ khí

Thông tin trên được ông Hùng Cao đưa ra tại một phiên điều trần của Tiểu ban Phân bổ Quốc phòng ở Thượng viện. Phát biểu tại phiên điều trần, ông cho biết Mỹ vẫn còn "rất nhiều" tên lửa và tên lửa đánh chặn, tuy nhiên Washington vẫn ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan nhằm đảm bảo có đủ mọi thứ cho chiến dịch quân sự đang xảy ra tại Iran. Theo ông, việc cung cấp vũ khí có thể được phục hồi khi Washington "thấy cần thiết".

Liên quan vấn đề này, chính quyền Đài Bắc ngày 22.5 cho biết chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí của Mỹ. Đảo này đang chờ Mỹ phê chuẩn một gói bán vũ khí mới được cho là trị giá tới 14 tỉ USD.

Vấn đề Đài Loan đã trở thành một trong các nội dung gây nhiều chú ý tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, khi ông Trump thăm Trung Quốc từ ngày 13 - 15.5. Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập đã không ngừng tái khẳng định "lằn ranh đỏ" với Mỹ về vấn đề Đài Loan, thậm chí cảnh báo có thể dẫn đến xung đột giữa hai bên.

Binh sĩ Đài Loan trong một cuộc tập trận hồi tháng 1.2026 Ảnh: Reuters

Tuần trước, về vấn đề đơn hàng vũ khí trị giá 14 tỉ USD mà Đài Loan muốn mua, Tổng thống Trump cho biết ông chưa đưa ra quyết định sau cùng. Khi đó, ông Trump cũng cho biết có thể trì hoãn việc bán vũ khí cho Đài Loan như một "con bài đàm phán" với Trung Quốc. Chính vì thế, thông tin về việc tạm ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan được giới quan sát nhận định có thể không chỉ do chiến sự Iran, mà còn do sự tác động của Trung Quốc đại lục.

Gặp khó về năng lượng

Xung đột ở Iran cũng khiến cho Đài Loan bị ảnh hưởng nghiêm trọng về nguồn cung cấp năng lượng. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), khoảng 85% dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu của Đài Loan đi qua điểm nghẽn Hormuz - vốn bị đình trệ nghiêm trọng từ cuối tháng 2 do chiến sự Iran. Đài Loan chỉ tự chủ được khoảng 4,2% tổng nhu cầu về năng lượng của đảo này.

Trong khi đó, an ninh năng lượng là một phần không thể thiếu đối với ngành công nghiệp chip của Đài Loan, giúp Đài Bắc củng cố giá trị chiến lược đối với nền kinh tế toàn cầu vì nền kinh tế này sản xuất đến 90% lượng chip bán dẫn tiên tiến toàn cầu. Qua đó, ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan đòi hỏi một lượng lớn điện. Nhà sản xuất chip hàng đầu của Đài Loan, thuộc Công ty Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), tiêu thụ 9% nguồn cung cấp điện của Đài Loan và tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên 15% vào khoảng năm 2030. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu và nhu cầu quốc tế đi kèm với chip dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu điện của Đài Loan: Nhu cầu điện trong 5 năm tới có thể tăng nhanh gấp đôi so với trong 10 năm qua.

Để ứng phó rủi ro an ninh năng lượng, Đài Loan đã xây dựng năng lực dự trữ dầu thô đủ cho nhu cầu 140 ngày. Nhưng trữ lượng dự trữ LNG của hòn đảo chỉ kéo dài 12 ngày tiêu thụ, khiến khả năng gián đoạn nguồn cung trở thành một cuộc khủng hoảng cấp bách hơn. Công ty dầu khí thuộc sở hữu chính quyền là CPC và công ty điện lực thuộc chính quyền là Taipower đang nỗ lực tăng gấp 3 lần dung lượng kho lưu trữ và kho chứa LNG để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ hợp pháp là 14 ngày vào năm 2027.

Thời gian qua, Đài Loan phải tăng cường nhập khẩu LNG từ Mỹ. Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, nên Đài Bắc đang phải xây dựng một chiến lược an ninh năng lượng mang tính sống còn trong tương lai.