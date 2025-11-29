Đại lý TP.HCM bán 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11

Đại lý vé số Lộc Phát ở TP.HCM xác nhận phân phối cho đại lý cấp dưới bán 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 885250 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Hiện tôi mới đổi thưởng cho những khách có vé số trúng an ủi mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng còn chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay chưa liên hệ đổi thưởng. Những tờ trúng độc đắc được một đại lý vé số ở TP.HCM bán ra cho khách", đại lý vé số Lộc Phát cho biết.

Những tờ có dãy số 885250 thuộc đài Bình Phước trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số 106 ở TP.HCM là nơi trực tiếp bán 14 tờ trúng độc đắc đài Bình Phước xổ số ngày 29 tháng 11. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Mọi người mong chờ những người may mắn trúng số sớm lộ diện để "xin vía".

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11 còn có thêm đài TP.HCM với dãy số 758818, đài Long An với dãy số 407956 và đài Hậu Giang với dãy số 922599 trúng độc đắc.

Gần đây, anh Trần Quang Hải, chủ đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) vừa đổi thưởng 40 tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 40 tờ có 5 số cuối là 08643 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11 trúng giải ba trị giá 400 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 138537.