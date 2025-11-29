Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đại lý TP.HCM bán 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11

Dương Lan - Cao An Biên
29/11/2025 18:21 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11, một đại lý cho biết đã bán 14 tờ trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng.

Đại lý vé số Lộc Phát ở TP.HCM xác nhận phân phối cho đại lý cấp dưới bán 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 885250 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Hiện tôi mới đổi thưởng cho những khách có vé số trúng an ủi mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng còn chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay chưa liên hệ đổi thưởng. Những tờ trúng độc đắc được một đại lý vé số ở TP.HCM bán ra cho khách", đại lý vé số Lộc Phát cho biết.

Đại lý TP.HCM bán 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11 - Ảnh 1.

Những tờ có dãy số 885250 thuộc đài Bình Phước trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số 106 ở TP.HCM là nơi trực tiếp bán 14 tờ trúng độc đắc đài Bình Phước xổ số ngày 29 tháng 11. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Mọi người mong chờ những người may mắn trúng số sớm lộ diện để "xin vía".

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11 còn có thêm đài TP.HCM với dãy số 758818, đài Long An với dãy số 407956 và đài Hậu Giang với dãy số 922599 trúng độc đắc.

Gần đây, anh Trần Quang Hải, chủ đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) vừa đổi thưởng 40 tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 40 tờ có 5 số cuối là 08643 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11 trúng giải ba trị giá 400 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 138537.

Tin liên quan

Hàng loạt khách Đồng Nai trúng xổ số miền Nam, đại lý liên tục đổi thưởng

Hàng loạt khách Đồng Nai trúng xổ số miền Nam, đại lý liên tục đổi thưởng

Một đại lý vé số ở Đồng Nai vừa đổi thưởng hàng loạt tờ trúng số xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11 cho khách.

Cọc 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11: Đại lý chuyển khoản ngay

Đại lý đăng Facebook thông báo tìm chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11 xổ số ngày 29 tháng 11 xổ số miền Nam hôm nay kết quả xsmn xổ số miền Trung ngày 29 tháng 11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận