Đời sống Cộng đồng

Hàng loạt khách Đồng Nai trúng xổ số miền Nam, đại lý liên tục đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
29/11/2025 05:15 GMT+7

Một đại lý vé số ở Đồng Nai vừa đổi thưởng hàng loạt tờ trúng số xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11 cho khách.

Anh Trần Quang Hải, chủ đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) vừa đổi thưởng 40 tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 40 tờ có 5 số cuối là 08643 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11 trúng giải ba trị giá 400 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 138537.

"40 tờ vé số may mắn của nhiều người khác nhau, vé được bán tại xã Phú Riềng, xã Thuận Phú và xã Đồng Xoài. Người trúng nhiều nhất là 14 tờ, liên hệ đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam. Khách nhận cả tiền mặt lẫn chuyển khoản, đại lý đều đáp ứng", đại lý vé số Hải Trinh cho biết.

Khách Đồng Nai trúng hàng loạt tờ xổ số miền Nam, đại lý liên tục đổi thưởng - Ảnh 1.

Nhiều tờ trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Tùng ở Lâm Đồng cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 7 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 7 tờ có dãy số 440446 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số ngày 28 tháng 11 trúng an ủi trị giá 350 triệu (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có cọc vé 140 tờ trúng giải tư. Theo đó, 140 tờ có 5 số cuối là 55655 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam trúng giải tư trị giá 420 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 240446.

