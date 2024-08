Đại lý ưu đãi lệ phí trước bạ, xe nhập khẩu hút khách hơn ô tô 'nội'

Nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối ô tô giúp thị trường tiếp tục kéo dài mạch tăng trưởng doanh số. Trong đó, xe nhập khẩu với hàng loạt chương trình giảm giá từ phía nhà phân phối vẫn hút khách hơn ô tô lắp ráp trong nước vốn vẫn đang mong ngóng chính sách giảm lệ phí trước bạ từ Chính phủ.



Thị trường ô tô Việt khó "có cửa" khởi sắc trong năm 2024

Tháng thứ 3 liên tiếp thị trường ô tô tăng trưởng

Bất chấp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn khi chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ từ phía Chính phủ chưa được áp dụng, thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang giữ được mạch tăng trưởng và cho thấy tín hiệu hồi phục.

Doanh số Tháng 1.2024 19243 Tháng 2.2024 11663 Tháng 3.2024 27289 Tháng 4.2024 24350 Tháng 5.2024 25794 Tháng 6.2024 26575 Tháng 7.2024 28920

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 7.2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 28.920 xe ô tô các loại, tăng 2.345 xe tương đương khoảng 9% so với tháng 6.2024.

Trong đó, mức tăng trưởng chủ yếu tập trung ở phân khúc xe du lịch. Cụ thể, ô tô du lịch chiếm phần lớn thị phần với 22.847 xe bán ra tăng 15% so với tháng 6.2024. Trong khi đó, lượng tiêu thụ ô tô thương mại và xe chuyên dụng đều sụt giảm lần lượt 9% và 1% so với tháng 6.2024. Nếu tính cả lượng xe Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối trong tháng 7.2024, người Việt đã mua sắm tổng cộng 34.249 xe ô tô các loại, giảm 2.627 xe tương đương 7,6% so với tháng 6.2024.

Mức tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam chủ yếu tập trung ở phân khúc xe du lịch B.H

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp thị trường ô tô giữ được mức tăng trưởng về doanh số bán hàng. Tuy nhiên, chưa có tháng nào sức mua tăng vượt quá 10%. Điều này cho thấy thị trường ô tô vẫn đang trên đà hồi phục nhưng khá chậm. Trong đó, mức tăng trưởng trong tháng 7.2024 - thời điểm trước khi bước vào tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch) một phần xuất phát từ tâm lý mua ô tô để tránh tháng cô hồn theo quan niệm kiêng kị của một số khách hàng. Bên cạnh đó, việc "cạn" hy vọng sau một thời gian mòn mỏi chờ đợi chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ cũng khiến những khách hàng thực sự có nhu cầu mua ô tô quyết định xuống tiền nhận xe, thay vì tiếp tục chờ đợi.

Người Việt mua xe nhập khẩu nhiều hơn ô tô lắp ráp trong nước

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng nhưng số liệu từ VAMA cho thấy, ô tô lắp ráp trong nước vẫn chưa thể lấy lại vị thế vốn có khi người Việt mua ô tô vẫn chọn mua xe nhập khẩu nhiều hơn.

Người Việt mua ô tô vẫn chọn mua xe nhập khẩu nhiều hơn xe lắp ráp trong nước B.H

Cụ thể, trong tổng số gần 29.000 xe ô tô của các thành viên VAMA giao đến tay khách hàng trong tháng 7.2024, xe nhập khẩu chiếm tới 15.132 xe, tăng 11% so với tháng trước đó. Trong khi ô tô lắp ráp trong nước chỉ đạt 13.788 xe, chỉ tăng 6% so với tháng 6.2024. Đây đã là tháng thứ 4 liên tiếp, doanh số bán xe nhập khẩu vượt ô tô lắp ráp trong nước.

Thực tế này một phần xuất phát từ chính sách bán hàng của các nhà phân phối ô tô cũng như thông tin về việc ô tô "nội" có khả năng sẽ tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, thay vì việc tiếp tục phải chờ đợi nhiều khách hàng đã chuyển sang phương án mua xe nhập khẩu vốn có nhiều mẫu mã đang được chính các đại lý hỗ trợ 50 - 100% lệ phí trước bạ kèm theo nhiều gói ưu đãi khác.

Tính đến hết tháng 7.2024, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam vẫn thấp tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023 B.H

Thậm chí, một số mẫu xe nhập khẩu như Mitsubishi Pajero Sport, Honda Accord, Subaru Forester, MG RX5… vẫn đang được nhiều đại lý giảm giá bán lên đến cả trăm triệu đồng.

Tính đến hết tháng 7.2024, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam vẫn thấp tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lượng tiêu thụ xe lắp ráp trong nước giảm 12% trong khi xe nhập khẩu tăng 19% so với cùng kì năm ngoái.