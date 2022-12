Đại Nghĩa lý giải về sự thay đổi ngoại hình sau khóa xuất gia gieo duyên

Sau khóa tu xuất gia gieo duyên, Đại Nghĩa trở lại với diện mạo trẻ trung hơn. Khi xuất hiện tại một sự kiện, anh gây chú ý bởi kiểu tóc nhuộm vàng nổi bật. Nói với Thanh Niên về sự thay đổi này, nam MC cho biết: “Khi quay Gương mặt thân quen mùa song ca, nếu tôi để tóc đen thì lên hình nhìn khá ngầu, hơi bặm trợn nên tôi phải nhuộm tóc cho trẻ trung”.

Ở thời điểm hiện tại, Đại Nghĩa cân nhắc, chọn lọc những chương trình để tham gia chứ không xuất hiện dày đặc như ngày trẻ. Anh nói: "Trước đây tôi cần nhiều thứ nên phải tham gia nhiều chương trình để đến gần với công chúng. Còn bây giờ đã đến lúc tôi cân nhắc, lựa chọn. Nhưng may mắn là hầu hết các chương trình mời tôi đều chất lượng nên ít khi tôi từ chối”. Khi hỏi thêm về vấn đề cát sê, diễn viên phim Pháp sư mù cho rằng đó không phải là tất cả mà chỉ là một yếu tố để xem xét.

Ngoài góp mặt trong các gameshow, Đại Nghĩa còn tham gia giảng dạy ở sân khấu kịch. Anh cho rằng các sân khấu vẫn đang hoạt động sôi nổi. “Những điểm diễn vẫn sáng đèn mỗi tuần và có lượng khán giả ổn định. Tùy vào “gu" thưởng thức, màu sắc của sân khấu mà khán giả có những lựa chọn cho riêng mình. Vì vậy, nếu như nhận định sân khấu kịch xuống dốc thì chưa hoàn toàn chính xác”, anh nêu quan điểm.





Đại Nghĩa mong mọi người trực tiếp đến theo dõi để thấy rằng sân khấu vẫn có sức hút riêng. MC chương trình Giọng ải giọng ai bộc bạch: “Suốt bao nhiêu năm qua, nó cũng có những giai đoạn thăng trầm tùy vào hoàn cảnh đất nước. Nhưng qua những khó khăn, sân khấu lại vực dậy và tiếp tục sáng đèn”.

Trước tình trạng nhiều diễn viên trẻ bỏ nghề vì không tìm được cơ hội phát triển, Đại Nghĩa cho rằng vì duyên chưa tới. Theo diễn viên Pháp sư mù, các sân khấu hiện nay thường tìm những nhân tố xuất sắc để mang đến tác phẩm thu hút người xem. Do đó, việc sàng lọc trong nghề là điều khó tránh khỏi. Anh nhắn nhủ: “Các bạn trẻ muốn có cơ hội làm nghề thì cần phải quay lại trau dồi bản thân trước. Nghề thật vững, thật giỏi thì chắc sẽ có nhiều cơ hội. Còn nếu các bạn chưa may mắn thì hãy xem đó là giai đoạn thử thách để chúng ta xem lòng yêu nghề của mình thế nào. Bởi không phải ai cũng có duyên may đến với nghề ngay khi ra trường. Đôi khi các bạn phải vất vả vài năm, thậm chí là chục năm mới có cơ hội tỏa sáng. Vậy nên đừng nản lòng. Khi chúng ta thật sự yêu nghề, hãy sống với đam mê, nhiệt huyết của mình mà khoan mong cầu sự đền đáp bằng hào quang, sự yêu thương của mọi người. Hãy cống hiến trước thì chúng ta sẽ nhận được trái ngọt, quả lành”, Đại Nghĩa bộc bạch.

Đồng thời, khi được hỏi về chuyện gác lại công việc để nghỉ hưu, Đại Nghĩa thẳng thắn: “Tôi không nói trước bao giờ, nhưng trước khi ngừng lại các hoạt động nghệ thuật, tôi sẽ có lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ mình trong những năm qua”.