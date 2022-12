Tam ca Áo trắng lần đầu nói lý do rời showbiz, tiết lộ cuộc sống xứ người

Nhiều người nói không đi hát trở lại là có lỗi với khán giả

* Chào Tam ca Áo trắng! Sau nhiều năm không hoạt động nghệ thuật nhưng khi gặp lại khán giả vẫn nhớ đến nhóm. Cảm xúc của các chị thế nào?

- Tuyết Ngân: Chưa bao giờ chúng tôi thấy vui như vậy. 18 năm qua, chúng tôi không hoạt động nhiều, chủ yếu sinh hoạt ở nhà thờ. Khi về lại Việt Nam, mọi người vẫn nhớ đến khiến chúng tôi rất hạnh phúc. Gần đây, lúc hát ở chương trình Thay lời muốn nói, chúng tôi rất run. Đó là cảm giác trở lại sau bao nhiêu năm nhưng không biết mọi người đón nhận như thế nào, dù chúng tôi vẫn máu lửa như xưa. Đến khi hát xong, khán giả đến chụp ảnh cùng. Thậm chí, có người còn bật khóc, nói rằng chúng tôi không trở lại biểu diễn là có lỗi với người hâm mộ.

* Đến nay nhiều người vẫn thắc mắc rằng tại sao khi đang được yêu mến, Tam ca Áo trắng lại đột ngột vắng bóng?

- Chúng tôi quyết định không tham gia showbiz vì mỗi người có một cuộc sống riêng. Tôi lo chu toàn cho gia đình nhỏ của mình, không muốn phân chia thời gian giữa con cái và nghệ thuật. Tôi gác lại đam mê, hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ, lo cho các bé trưởng thành rồi thỉnh thoảng trở lại với nghề để thăm hỏi khán giả. Nói là vắng bóng nhưng chúng tôi cũng không buông bỏ hết mà vẫn tham gia biểu diễn ở nhà thờ. Đó là niềm vui của chúng tôi khi sinh sống ở Mỹ.

* Đã quen với việc đứng trên sân khấu, các chị trở về cuộc sống của một người bình thường thế nào?

- Khi có gia đình, có con cái, tất nhiên mình phải dừng lại các hoạt động nghệ thuật. Lúc đó tôi muốn làm nghề, nhưng phải kiên định với lựa chọn của mình. Có nhiều ca sĩ vừa hoạt động nghệ thuật, vừa chăm lo cho gia đình rất tốt, tôi thấy nể phục. Còn chúng tôi là một nhóm nhạc, một người sẵn sàng hát thôi là chưa đủ. Việc sắp xếp thời gian của cả ba thời điểm đó rất khó.

- Minh Tú: Lúc nào chúng tôi cũng tiếc nuối cả. Vì trong suy nghĩ của các thành viên khi đó, mình đang được đứng trên sân khấu, được biểu diễn. Nhưng gia đình cũng rất quan trọng, nó giúp che lấp đi khoảng trống lúc không còn làm nghệ thuật nhiều nữa. Nói thật, với chúng tôi, chỉ cần một người có gia đình hạnh phúc là chị em sẵn sàng lùi lại. Đến khi có điều kiện là chúng tôi kết hợp liền.

- Minh Thư: Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi vẫn gặp và hát với nhau thường xuyên trong các buổi biểu diễn ở nhà thờ nên không trống trải quá nhiều. Diễn ở showbiz sẽ có tâm trạng khác, còn diễn ở nhà thờ thì khác. Trên sân khấu lớn đòi hỏi phải chỉn chu, đổi mới nhưng chúng tôi không có thời gian làm chuyện đó, vì ai cũng có gia đình cả. Khi ấy chị Ngân vừa sang Mỹ, sau đó đến chị Tú nên không thể tập trung tập luyện được. Nếu làm không tốt thì hình tượng của chúng tôi không được như trước. Cho nên chúng tôi muốn giữ hình ảnh đẹp nhất trong mắt khán giả.

* Nhiều nghệ sĩ cùng thời giờ đây đã có một chỗ đứng trong nghề. Tam ca Áo trắng có nghĩ nếu ngày đó không vướng bận chuyện gia đình thì cũng sẽ có được vị trí xứng đáng?

- Tuyết Ngân: Thật ra chúng tôi vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Đó là hình ảnh đẹp nhất, hay nhất. Nếu không có gia đình, chúng tôi vẫn tiếp tục. Nhưng vì hoàn cảnh mới ngừng lại. Đến hiện tại, nhiều người vẫn nhận ra, điều đó chứng tỏ chúng tôi cũng có những khán giả cho riêng mình. Chúng tôi không níu kéo thêm, thà dừng lại mà khán giả yêu quý còn hơn tiếp tục mà không chu toàn về chuyện tập luyện, không gắn kết với nhau thì tiết mục biểu diễn cũng không hay. Khi đó, hình ảnh của chúng tôi trong lòng khán giả cũng sẽ không đẹp nữa.

Sau khi rút khỏi showbiz, chúng tôi ít xuất hiện vì muốn chọn cho mình cuộc sống bình an. Ba chị em cũng nhắc nhở mình phải sống với hiện thực, chứ nếu tưởng tượng mình vẫn là ca sĩ thì sẽ làm khó cho những người trong gia đình. Mình phải sống thực tế. May là mọi thứ trôi qua một cách bình an, vui vẻ. Con cái chúng tôi khôn lớn, ngoan ngoãn. Đó là điều ba chị em thấy tự hào.

Trong khoảng thời gian vắng bóng, chúng tôi cũng cập nhật tin tức về thị trường showbiz ở Việt Nam mỗi ngày. Hiện tại, nhóm ấn tượng nhất với Tóc Tiên vì rất giỏi. Từ nước ngoài về mà cô ấy xây dựng lại sự nghiệp như thế thì rất giỏi. Hay bạn Orange cũng rất tài năng.

Chúng tôi sống bình an, hạnh phúc

* Trước đây, mô hình nhóm nhạc rất phát triển, còn bây giờ hầu như chỉ hát solo thôi. Chị nghĩ sao về điều này?





- Tuyết Ngân: Hát nhóm khó lắm, không phải dễ. Lợi thế của chúng tôi là ba chị em ruột, ở chung nhà, cùng tập luyện với nhau. Có giận hờn, thương yêu gì thì cũng gói gọn trong gia đình. Cho nên mọi thứ với chúng tôi dễ dàng hơn. Ba người phải đồng tình hết thì mới được. Còn bây giờ mọi người ai cũng có cái tôi riêng, cạnh tranh trong cùng một nhóm cũng có. Vì là ba chị em ruột nên tôi là người quyết định mọi thứ, từ trang phục, bài vở… Nhưng tôi cũng đưa ra để thảo luận. Nhiều khi chúng tôi có tranh cãi nhưng là để có được phương án tốt nhất. Nói thật là lắng nghe nhau khó lắm. Với chúng tôi, trong một nhóm nhạc, mình tốt mà hai bạn còn lại chưa tốt cũng không thành công. Chọn bài chia câu phải tùy vào chất giọng mỗi người.

Hồi xưa, chúng tôi không quan trọng chuyện cát sê. Đi hát về được bao nhiêu là đưa cho bố mẹ hết. Đi biểu diễn bao nhiêu năm, cái hạnh phúc nhất là chúng tôi được mang tiền về gửi cho gia đình. Dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ biết con số bao nhiêu nhưng cũng không quan tâm lắm. Được cái là chúng tôi đều đồng lòng như vậy, chỉ biết gom được càng nhiều tiền cho ba má vui.

* Nếu nói cuộc sống của các thành viên nhóm Tam ca Áo trắng đã đủ đầy, sung túc, không cần phải bận tâm về tiền bạc thì có đúng không?

- Chúng tôi sống bình an, hạnh phúc nhưng vẫn bình thường. Chỉ là nhóm không cần bươn chải, bon chen thôi. Còn đủ thì như thế nào gọi là đủ, chỉ mình biết đủ là được rồi.

* Từng có quan điểm rằng "10 nghệ sĩ Việt sang Mỹ thì 9 người rưỡi muốn về", vì ở Mỹ họ không có cơ hội đi diễn nhiều. Các chị nghĩ như thế nào?

- Tuyết Ngân: Thực tế thì đúng, bởi ở Mỹ đâu có sân khấu đâu mà đi diễn mỗi ngày, mình phải tìm kiếm những công việc khác. Còn ở Việt Nam thì được đi diễn nhiều hơn. Nhưng mình phải sống thực tế, mình đến đâu thì phải nhập gia tùy tục. Còn nếu mình cứ mơ tưởng thì cuộc sống sẽ không bình an. Nếu mình cứ ảo tưởng về bản thân hoài thì cuộc sống gia đình đâu thể hạnh phúc. Mình phải thực tế, sống đúng với thời điểm hiện tại của mình. Dĩ nhiên giai đoạn đầu cũng rất khó khăn, trong đầu mình phải chiến đấu dữ dội lắm, luôn phải tự đấu tranh tâm lý. Mình phải biết lùi lại, không thể suy nghĩ mình là một ca sĩ, tại sao phải đi vô bếp nấu ăn, phải bon chen với cuộc sống.

- Minh Tú: Với hiện tại thì những công việc như nấu ăn, chăm sóc gia đình là hạnh phúc với chúng tôi. Ngày xưa chúng tôi không biết làm gì cả nhưng hiện tại việc gì cũng biết làm. Giá trị của mình nằm ở đó. Tôi cảm thấy con người của mình hay hơn, mình biết làm đủ thứ. Thậm chí ngày xưa quần áo cũng có người ủi, còn bây giờ mọi thứ đều phải tự làm. Nhưng mình không làm trong tâm trạng bực bội mà lại rất thoải mái. Tôi rất vui và hạnh phúc khi làm được những việc đó. Chính tôi là người ráp tủ bàn học cho con. Một tay làm mọi thứ nhưng tôi mê lắm vì đó là sở thích.

* Với cuộc sống hiện tại, điều các chị mong mỏi nhất là gì?

- Tuyết Ngân: Tôi luôn mong mỏi cho gia đình mình được bình an, các con trưởng thành và ngoan ngoãn, đi đúng theo ước mơ của nó. Đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi hiện tại.

- Minh Tú: Tôi là mẹ đơn thân rất lâu rồi nên điều tôi mong muốn nhất là có sức khỏe, bình an. Tôi mong con mình đi con đường đúng, ngoan ngoãn. Chỉ như vậy thôi là đã hạnh phúc rồi. Cuộc sống của mẹ đơn thân dĩ nhiên sẽ khó khăn hơn ngày xưa vì mọi thứ một tay tôi làm hết. Tôi vừa làm ba, vừa làm mẹ, vừa nhu vừa cương. Với tuổi dậy thì của con thì mình rất khó để dạy dỗ, nhất là môi trường ở Mỹ. May mắn con tôi không có nhiều sự thay đổi khi lớn lên, luôn luôn bên cạnh và có thể tâm sự với tôi mọi thứ. Tôi rất muốn con trưởng thành ngoan ngoãn. Tôi không cần con phải có thành tựu gì nổi bật mà chỉ cần thành người là được. May mắn là con cũng lắng nghe và rất ngoan.

Tôi vẫn thường nói bờ vai và bàn tay của tôi là con. Con trai tôi 20 tuổi và bé mạnh mẽ hơn tôi. Tôi hạnh phúc khi hai mẹ con song hành bên nhau. Chị Ngân vẫn thường la tôi là mẹ con phải tách nhau ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó khi con có bạn gái thì mình sẽ như thế nào. Vì hai mẹ con lúc nào cũng gắn bó bên nhau. Còn về việc tìm hạnh phúc mới, nếu có duyên sẽ đến vì đó là do duyên. Tôi không nói trước điều gì nhưng dĩ nhiên một người phụ nữ rất cần, rất thèm cảm giác người khác quan tâm.

- Minh Thư: Tôi thì luôn mong muốn gia đình được bình an. Vì khi đã bình an thì mình sẽ được mọi thứ. Các con cái ngoan ngoãn học giỏi, gia đình hiểu nhau, đầm ấm hạnh phúc thì cuộc sống của mình sẽ thoải mái, vui vẻ.

* Cảm ơn Tam ca Áo trắng vì đã dành thời gian chia sẻ. Chúc các chị sức khỏe và thành công hơn trong tương lai.