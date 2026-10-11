Đại nhạc hội kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN VN sẵn sàng trước giờ diễn

Tối nay 11.10, chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do T.Ư tổ chức, diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trước giờ diễn ra, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho đêm nghệ thuật nhìn lại hành trình 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
Âm nhạc, hình ảnh, lời bình và ngôn ngữ sân khấu được kết nối để kể câu chuyện 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đồng thời khắc họa diện mạo một thế hệ trẻ đang tiếp nhận truyền thống và viết tiếp hành trình của mình bằng khát vọng, tri thức và tinh thần cống hiến.
Chùm ảnh không khí trước giờ chương trình diễn ra:
Đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt từ sớm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tích cực tham gia các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho chương trình
Ảnh: Tuấn Minh
Chương trình có sự góp mặt của Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Thường trực Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội; các gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026; các gương cán bộ Hội tiêu biểu nhận giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026; đại diện Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Hội LHTN Việt Nam,; các gương thanh niên tiêu biểu, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tham gia Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi; các đơn vị đồng hành, tổ chức, cá nhân liên quan...
Ảnh: Tuấn Minh
Trước giờ biểu diễn, ca sĩ nhí tài năng Cao Phú Quý còn vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi
Ảnh: Tuấn Minh
Diễn ra trong không gian phố đi bộ cuối tuần ở Hồ Gươm, sự kiện còn thu hút khách du lịch nước ngoài
Ảnh: T.L
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