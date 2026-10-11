Đại nhạc hội kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN VN sẵn sàng trước giờ diễn

Tối nay 11.10, chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do T.Ư tổ chức, diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trước giờ diễn ra, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho đêm nghệ thuật nhìn lại hành trình 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Âm nhạc, hình ảnh, lời bình và ngôn ngữ sân khấu được kết nối để kể câu chuyện 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đồng thời khắc họa diện mạo một thế hệ trẻ đang tiếp nhận truyền thống và viết tiếp hành trình của mình bằng khát vọng, tri thức và tinh thần cống hiến.

Chùm ảnh không khí trước giờ chương trình diễn ra:

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường trực tiếp chỉ đạo, điều phối các bộ phận và rà soát những khâu cuối cùng trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật. Với live concert lần này, anh lựa chọn ngôn ngữ sân khấu giàu năng lượng, trong đó màu đỏ của truyền thống gặp màu xanh của tuổi trẻ, âm nhạc dân gian đối thoại với rap, hip hop, pop và công nghệ sân khấu Ảnh: BTC

Các thành viên ê kíp rà soát âm thanh, ánh sáng và sân khấu trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Ảnh: BTC

Từ sớm, đông đảo khán giả và người dân đã có mặt tại khu vực sân khấu để theo dõi phần tổng duyệt của các nghệ sĩ, háo hức chờ đợi Đại nhạc hội thanh niên Ảnh: BTC

Các ca sĩ tích cực tập luyện, tổng duyệt tiết mục, phối hợp cùng ê kíp để hoàn thiện phần trình diễn trước giờ diễn ra. Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy, Đông Hùng, Nguyễn Trần Trung Quân, Erik, Bảo Trâm, Hoàng Bách, Bùi Tuấn Ngọc, Hà Myo, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, nhóm Oplus... Ảnh: BTC

Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện những dấu mốc lịch sử gắn với hành trình tập hợp, đoàn kết và phát huy sức trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Từ những ca khúc gắn với lịch sử phong trào thanh niên đến các sáng tác mới, âm nhạc trong chương trình mở ra chân dung người trẻ Việt Nam qua nhiều thế hệ: từ những năm tháng đấu tranh, xây dựng đất nước đến một thế hệ năng động, tự tin, giàu bản sắc và sẵn sàng hội nhập Ảnh: BTC

Đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt từ sớm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tích cực tham gia các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho chương trình Ảnh: Tuấn Minh

Chương trình có sự góp mặt của Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Thường trực Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội; các gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026; các gương cán bộ Hội tiêu biểu nhận giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026; đại diện Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Hội LHTN Việt Nam,; các gương thanh niên tiêu biểu, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tham gia Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi; các đơn vị đồng hành, tổ chức, cá nhân liên quan... Ảnh: Tuấn Minh

Trước giờ biểu diễn, ca sĩ nhí tài năng Cao Phú Quý còn vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi Ảnh: Tuấn Minh

Diễn ra trong không gian phố đi bộ cuối tuần ở Hồ Gươm, sự kiện còn thu hút khách du lịch nước ngoài Ảnh: T.L

Link YouTube chương trình Đại nhạc hội thanh niên 2026:



