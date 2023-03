Đài PT-TH An Giang phát lại chương trình Tư vấn mùa thi lúc 16 giờ ngày 24.3

Ngày 23.3, tin từ Đài PT-TH tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này sẽ tổ chức phát sóng lại chương trình Tư vấn mùa thi năm 2023 Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT An Giang, Tỉnh đoàn An Giang và Đài PT-TH tỉnh An Giang tổ chức vào sáng ngày 19.3 vừa qua.



Theo Đài PT-TH tỉnh An Giang, việc tổ chức phát sóng lại chương trình Tư vấn mùa thi nhằm giúp các học sinh, phụ huynh và giáo viên các trường vì điều kiện không thể xem buổi truyền hình trực tiếp của Đài và các nền tảng của Báo Thanh Niên vào buổi sáng ngày 19.3 hiểu thêm các thông tin rất bổ ích về việc tư vấn ngành nghề, chế độ hỗ trợ của các trường khi các học sinh, sinh viên vào học.

Tiến sĩ Trần Thanh Danh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH FPT Cần Thơ, trả lời tư vấn cho học sinh lớp 12 của tỉnh An Giang trong buổi Tư vấn mùa thi NGỌC LONG

Trước đó, chương trình Tư vấn mùa thi năm 2023 do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức diễn ra vào sáng ngày 19.3 tại Hội trường tỉnh An Giang (số 01 Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên).

Buổi tư vấn có sự tham gia của các thầy cô, chuyên gia các trường ĐH ở TP.HCM và ĐBSCL, gồm: ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Việt Đức, ĐH Quốc tế Sài Gòn, ĐH Cần Thơ, ĐH An Giang, ĐH Đồng Tháp, ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, ĐH FPT Cần Thơ, ĐH Cửu Long… Qua đó cung cấp rất nhiều kiến thức cho học sinh về việc chọn ngành nghề sắp tới, các chính sách hỗ trợ… để các em có thêm sự hiểu biết và quyết định nghề tương lai cho mình.

Các học sinh chăm chú theo dõi nội dung Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức NGỌC LONG

Tại chương trình, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH FPT Cần Thơ đã trao tặng 10 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh trên địa bàn An Giang. Đồng thời, Tập đoàn công nghệ Xelex trao tặng 40 máy tính bảng cho các trường tiểu học còn gặp khó khăn ở H.Châu Thành, An Giang.

Các học sinh lớp 12 của tỉnh An Giang được các trường đại học tư vấn trực tiếp về ngành nghề, chính sách khi vào học tại trường NGỌC LONG

Toàn bộ nội dung chương trình Tư vấn mùa thi vào sáng 19.3 đã được Đài PT-TH tỉnh An Giang truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH An Giang và được trực tuyến tại website thanhnien.vn, fanpage và qua kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.